TO SU TI „PROFESIONALNI“ BLOKADERSKI NOVINARI: Na vest o smrti Ratka Mladića - Priželjkuju sledeću žrtvu
NAKON vesti o smrti generala Ratka Mladića, novinar Željko Veljković oglasio se na društvenoj mreži X objavom javnosti.
General Ratko Mladić preminuo je danas u Hagu, posle duge i teške bolesti.
Njegova smrt podelila je javnost u Srbiji — od onih koji na njegov život i ulogu gledaju kroz sopstveno istorijsko i nacionalno sećanje, do onih koji na sve što je vezano za ratove devedesetih gledaju isključivo kroz politička merila.
U moru različitih reakcija izdvojila se i objava novinara Željka Veljkovića, koji se na mreži X osvrnuo na Vojislava Šešelja.
"Srbija čeka Šešelja", napisao je Veljković, jasno aludirajući na to da bi, nakon Mladićeve smrti, Šešelj mogao biti "sledeći".
Takva poruka više govori o onima koji je upućuju nego o čoveku kome je upućena.
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