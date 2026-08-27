TO SU TI „PROFESIONALNI“ BLOKADERSKI NOVINARI: Na vest o smrti Ratka Mladića - Priželjkuju sledeću žrtvu

NAKON vesti o smrti generala Ratka Mladića, novinar Željko Veljković oglasio se na društvenoj mreži X objavom javnosti.

Foto: Printskrin Nova S

General Ratko Mladić preminuo je danas u Hagu, posle duge i teške bolesti.

Njegova smrt podelila je javnost u Srbiji — od onih koji na njegov život i ulogu gledaju kroz sopstveno istorijsko i nacionalno sećanje, do onih koji na sve što je vezano za ratove devedesetih gledaju isključivo kroz politička merila.

U moru različitih reakcija izdvojila se i objava novinara Željka Veljkovića, koji se na mreži X osvrnuo na Vojislava Šešelja.

"Srbija čeka Šešelja", napisao je Veljković, jasno aludirajući na to da bi, nakon Mladićeve smrti, Šešelj mogao biti "sledeći".

Takva poruka više govori o onima koji je upućuju nego o čoveku kome je upućena.

Foto: Printskrin/Twitter/@novinar u penziji