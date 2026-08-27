POSLEDNJI DANI RATKA MLADIĆA: Raguš o naporima Srbije da bude u Beogradu

POTPRESEDNICA Skupštine Srbije Marina Raguš izjavila je danas, povodom smrti generala Ratka Mladića, da je država Srbija uložila maksimalne napore da svoje poslednje dane general Mladić provede na palijativnoj nezi u Beogradu i da je uradila sve da makar malo dostojanstva i utehe na kraju pruži njegovoj porodici.

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Raguš je, tokom skupštinske rasprave po amandmanima na Predlog zakona o izmenama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi", rekla da je posebne napore uložilo Ministarstvo pravde da Mladić svoje poslednje dane, s obzirom na to da je bio u terminalnoj fazi bolesti, provede na palijativnoj nezi.

Ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić umro je danas u Hagu, nakon što je haški Mehanizam u više navrata odbio da ga pusti na privremenu slobodu radi lečenja u Srbiji.

(Tanjug)