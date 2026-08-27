Politika

POSLEDNJI DANI RATKA MLADIĆA: Raguš o naporima Srbije da bude u Beogradu

В.Н.

27. 08. 2026. u 15:54

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POTPRESEDNICA Skupštine Srbije Marina Raguš izjavila je danas, povodom smrti generala Ratka Mladića, da je država Srbija uložila maksimalne napore da svoje poslednje dane general Mladić provede na palijativnoj nezi u Beogradu i da je uradila sve da makar malo dostojanstva i utehe na kraju pruži njegovoj porodici.

ПОСЛЕДЊИ ДАНИ РАТКА МЛАДИЋА: Рагуш о напорима Србије да буде у Београду

Foto: Printskrin jutjub/B92

Raguš je, tokom skupštinske rasprave po amandmanima na Predlog zakona o izmenama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi", rekla da je posebne napore uložilo Ministarstvo pravde da Mladić svoje poslednje dane, s obzirom na to da je bio u terminalnoj fazi bolesti, provede na palijativnoj nezi.

Ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić umro je danas u Hagu, nakon što je haški Mehanizam u više navrata odbio da ga pusti na privremenu slobodu radi lečenja u Srbiji.

(Tanjug)

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