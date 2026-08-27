RATKO MLADIĆ: Još jedan Srbin koji je umro u Hagu
GENERAL Ratko Mladić preminuo je danas u 84. godini u bolnici u Ševeningenu, gde je služio doživotnu kaznu. Uprkos zahtevima porodice i apelima predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, i drugih zvaničnika, Haški sud je u više navrata odbio da pusti Mladića na lečenje u Srbiji.
Neposredno pred smrt Srbija je zatražila njegov transfer u Vojnomedicinsku akademiju, ali je Hag odbio ovaj zahtev.
Mladić je tako postao još jedan od srpskih haških optuženika koji su preminuli nakon što su prebačeni u Hag.
Tokom boravka u pritvoru imao je više ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući moždane udare, a poslednje godine života proveo je u bolnici u pritvorskoj jedinici.
Srbi koji su preminuli nakon odlaska u Hag
Pored Mladića, među srpskim optuženicima koji su preminuli nakon prebacivanja pred Haški tribunal bili su:
- Slobodan Milošević – bivši predsednik Srbije i SR Jugoslavije, preminuo je 11. marta 2006. u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu, pre okončanja suđenja;
- Milan Babić – bivši predsednik Republike Srpske Krajine, izvršio je samoubistvo u pritvorskoj jedinici 5. marta 2006. godine;
- Slavko Dokmanović – bivši predsednik opštine Vukovar, pronađen je mrtav u ćeliji 1998. godine;
- Milan Kovačević – preminuo je 1998. godine u pritvoru Haškog tribunala;
- Zdravko Tolimir – general Vojske Republike Srpske, preminuo je 2016. godine u pritvoru dok je služio doživotnu kaznu.
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