RATKO MLADIĆ: Još jedan Srbin koji je umro u Hagu

GENERAL Ratko Mladić preminuo je danas u 84. godini u bolnici u Ševeningenu, gde je služio doživotnu kaznu. Uprkos zahtevima porodice i apelima predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, i drugih zvaničnika, Haški sud je u više navrata odbio da pusti Mladića na lečenje u Srbiji.

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Neposredno pred smrt Srbija je zatražila njegov transfer u Vojnomedicinsku akademiju, ali je Hag odbio ovaj zahtev.

Mladić je tako postao još jedan od srpskih haških optuženika koji su preminuli nakon što su prebačeni u Hag.

Tokom boravka u pritvoru imao je više ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući moždane udare, a poslednje godine života proveo je u bolnici u pritvorskoj jedinici.

Srbi koji su preminuli nakon odlaska u Hag

Pored Mladića, među srpskim optuženicima koji su preminuli nakon prebacivanja pred Haški tribunal bili su:

Slobodan Milošević – bivši predsednik Srbije i SR Jugoslavije, preminuo je 11. marta 2006. u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu, pre okončanja suđenja;

Milan Babić – bivši predsednik Republike Srpske Krajine, izvršio je samoubistvo u pritvorskoj jedinici 5. marta 2006. godine;

Slavko Dokmanović – bivši predsednik opštine Vukovar, pronađen je mrtav u ćeliji 1998. godine;

Milan Kovačević – preminuo je 1998. godine u pritvoru Haškog tribunala;

Zdravko Tolimir – general Vojske Republike Srpske, preminuo je 2016. godine u pritvoru dok je služio doživotnu kaznu.