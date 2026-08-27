SRAMNO! BLOKADERI SLAVE SMRT RATKA MLADIĆA: "Crklo govedo", "Jedan zločinac manje", "Nek se spremi Šešelj" (FOTO)

SMRT generala Ratka Mladića izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a posebnu pažnju privukle su objave i komentari blokadera, u kojima se njegova smrt otvoreno i sa puno mržnje slavi.

Foto: AP Photo/Peter Dejong

Na više objava koje su se pojavile na društvenim mrežama mogu se videti krajnje uvredljive poruke povodom vesti o smrti generala Mladića. Među njima su i komentari: "Zločinac", "Crklo govedo", "Jedan zločinac manje", kao i "Nek ti je teška crna zemlja".

Pojedini su otišli i korak dalje, pa su uz vest o Mladićevoj smrti pisali "Neka se spremi Šešelj", očigledno aludirajući na Vojislava Šešelja.

Ove reakcije izazvale su brojne osude javnosti, posebno jer dolaze od ljudi koji se predstavljaju kao deo studentskog pokreta.

Umesto dostojanstvenog odnosa prema smrti jednog čoveka i patriote, deo njihovih pristalica izabrao je da smrt čoveka dočeka slavljem i najtežim uvredama.

Slike i snimci komentara koji kruže društvenim mrežama ostaju kao svedočanstvo mržnje pojedinaca i atmosfere koju stvaraju nakon vesti o Mladićevoj smrti.

Sramne komentare pogledajte u galeriji.