RATKO MLADIĆ, RATKO MLADIĆ: Pogledajte kako su navijači Zvezde zagrmeli na tribinama u Češkoj
Očekivano, Delije su odale počast generalu
Utakmica između Viktorije Plzenj i Crvene zvezde nije još bila ni počela, a sa tribina, tamo gde su smeđšteni gpostujućči navijači, grmelo je ime preminulog srpskog generala Ratka Mladića!
Uz poruku "Generale, večna slava i hvala", Delije su nekoliko minuta skandirale "Ratko Mladić, Ratko Mladić" i tako odale počast srpskom junaku koji se danas upokojio u 84. godini života.
Inače, navijači Zvezde su i tokom dana na ulicama Plzenja pevale u Mladićevu čast, a na stadionu ih ima nekoliko stotina.
Kako je sve to izgledalo na stadio nu Viktorije možete pogledati ispod:
Preporučujemo
Navijači Zvezde se oglasili zbog smrti Ratka Mladića (FOTO)
27. 08. 2026. u 17:17
Prenos, Plzenj - Zvezda: Crveno-beli mogli do preokreta! (VIDEO)
27. 08. 2026. u 19:22
Da li je jedan od najvećih talenata ovom izjavom poručio da neće igrati za Srbiju?
27. 08. 2026. u 16:43
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SRBI NADOMAK LIGE ŠAMPIONA: Jović i Nikolić imaju ogromnu šansu da pred svojim navijačima overe prolaz
AEK večeras u Atini dočekuje Levski Sofiju u revanšu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona. Posle 0:0 u Bugarskoj, grčki šampion ima prednost domaćeg terena, ali i nezgodan zadatak protiv ekipe koja već 19 utakmica ne zna za poraz.
26. 08. 2026. u 06:54
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)