Fudbal

RATKO MLADIĆ, RATKO MLADIĆ: Pogledajte kako su navijači Zvezde zagrmeli na tribinama u Češkoj

М.М.

27. 08. 2026. u 19:14

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Očekivano, Delije su odale počast generalu

РАТКО МЛАДИЋ, РАТКО МЛАДИЋ: Погледајте како су навијачи Звезде загрмели на трибинама у Чешкој

Foto: Novosti/Č.V.

Utakmica između Viktorije Plzenj i Crvene zvezde nije još bila ni počela, a sa tribina, tamo gde su smeđšteni gpostujućči navijači, grmelo je ime preminulog srpskog generala Ratka Mladića!

Uz poruku "Generale, večna slava i hvala", Delije su nekoliko minuta skandirale "Ratko Mladić, Ratko Mladić" i tako odale počast srpskom junaku koji se danas upokojio u 84. godini života.

Inače, navijači Zvezde su i tokom dana na ulicama Plzenja pevale u Mladićevu čast, a na stadionu ih ima nekoliko stotina.

Kako je sve to izgledalo na stadio nu Viktorije možete pogledati ispod:

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