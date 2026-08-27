RATKO MLADIĆ, RATKO MLADIĆ: Pogledajte kako su navijači Zvezde zagrmeli na tribinama u Češkoj

Očekivano, Delije su odale počast generalu

Foto: Novosti/Č.V.

Utakmica između Viktorije Plzenj i Crvene zvezde nije još bila ni počela, a sa tribina, tamo gde su smeđšteni gpostujućči navijači, grmelo je ime preminulog srpskog generala Ratka Mladića!

Uz poruku "Generale, večna slava i hvala", Delije su nekoliko minuta skandirale "Ratko Mladić, Ratko Mladić" i tako odale počast srpskom junaku koji se danas upokojio u 84. godini života.

Inače, navijači Zvezde su i tokom dana na ulicama Plzenja pevale u Mladićevu čast, a na stadionu ih ima nekoliko stotina.

Kako je sve to izgledalo na stadio nu Viktorije možete pogledati ispod: