Politika

OVAJ USTAŠA SUTRA DOLAZI U VRBAS: Blokader Radivoje Jovović poslao monstruoznu poruku povodom smrti generala Ratka Mladića

Novosti online

27. 08. 2026. u 18:39

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RADIVOJE Jovović, perjanica blokaderskog pokreta i osvedočeni mrzitelj svega srpskog, sutra gostuje na tribini u Vrbasu.

ОВАЈ УСТАША СУТРА ДОЛАЗИ У ВРБАС: Блокадер Радивоје Јововић послао монструозну поруку поводом смрти генерала Ратка Младића

Foto: Printskrin

Blokaderi ga predstavljaju kao profesora i politikologa, ali njegovo anarhističko delovanje i veoma radikalni stavovi prelaze svaku granicu normale!

Ovaj blokader koji već dve godine maltretira ljude, ovoga puta oglasio se povodom smrti generala Ratka Mladića, gde je napisao sledeće:

„Umro je onaj koji je toliko zla naneo, patnje stvorio, i mržnje iza sebe ostavio.
Pravdu i izlečenje ćemo, međutim, dočekati tek kada ga se svi udžbenici odreknu, mediji osude, a ljudi na njegovo nasleđe pljunu.
Putuj, sramoto!“

Foto: Printskrin

Ovim svojim ispadom još jednom je potvrdio ko je i na šta je spreman, a vrbaski blokaderi da za saradnike imaju samo mrzitelje Srbije.

Zbog toga, svako ko sutra dođe da podrži Radivoja Jovovića momentalno može da se ispiše iz srpstva.

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