"NAROD NE ZABORAVLJA ONE ZA KOJE VERUJE DA SU SE BORILI ZA NJEGA" Snažna poruka Stanivukovića o Mladiću
PREDSEDNIK Pokreta sigurna Srpska (PSS) Draško Stanivuković izjavio je danas povodom smrti Ratka Mladića da "ime generala Mladića ostaje duboko upisano u istoriji srpskog naroda".
- Za srpski narod Ratko Mladić je čovek koji je, kako ga mnogi pamte, najteže trenutke svog naroda nosio na svojim plećima, koji je za svoj narod podnosio žrtvu i čije će delo i ime nastaviti da žive - poručio je Stanivuković, prenosi SRNA.
On je izrazio saučešće porodici generala Mladića, ali i svim ljudima koji su ga doživljavali kao simbol jednog vremena i jedne borbe.
- Istoriju će pisati vreme, sudiće joj različiti ljudi i različite politike, ali narod ne zaboravlja one za koje veruje da su se borili za njega - istakao je Stanivuković.
Srpska demokratska stranka (SDS) izrazila je saučešće porodici Ratka Mladića navodeći da će "general ostati upamćen kao značajna istorijska ličnost srpskog naroda i Republike Srpske".
U saopštenju SDS-a ističe se da je ime generala Mladića neraskidivo vezano za jedan od najtežih perioda novije istorije Srba.
- U ovom trenutku naše misli su sa njegovom porodicom i bližnjima. Neka počiva u miru- poručili su iz SDS-a.
Bivši ratni komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.
Od 2024. godine nalazio se u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je poslednjih godinu i po dana bio vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu oglušio se o zahteve da iz humanih razloga bude pušten na lečenje u Srbiju.
(Tanjug)
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