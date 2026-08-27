RATKO MLADIĆ ODBIO AMERIČKU PONUDU: Generalov odgovor bio više nego jasan

DARKO MLADIĆ, sin Ratka Mladića otkrio je u izjavama ranijih godina da je Ričard Holbruk, jedan od kreatora Dejtonskog sporazuma, ponudio Ratku Mladiću da bude prozapadni političar

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- Holbruk mu je to nudio, i to pred Miloševićem i Karadžićem u Dobanovcima - rekao je Darko Mladić na pitanje da li su Amerikanci nudili generalu Mladiću da bude prozapadni političar.

Ratko Mladić je dobio i ponudu da bude svedok protiv Slobodana Miloševića, u zamenu za manju kaznu.

U oba slučaja, na američko zaprepašćenje, general Ratko Mladić je odbio primamljive ponude.