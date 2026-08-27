Politika

RATKO MLADIĆ ODBIO AMERIČKU PONUDU: Generalov odgovor bio više nego jasan

Novosti online

27. 08. 2026. u 15:30

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DARKO MLADIĆ, sin Ratka Mladića otkrio je u izjavama ranijih godina da je Ričard Holbruk, jedan od kreatora Dejtonskog sporazuma, ponudio Ratku Mladiću da bude prozapadni političar

РАТКО МЛАДИЋ ОДБИО АМЕРИЧКУ ПОНУДУ: Генералов одговор био више него јасан

Foto: Mark Milstein / Alamy / Profimedia

- Holbruk mu je to nudio, i to pred Miloševićem i Karadžićem u Dobanovcima - rekao je Darko Mladić na pitanje da li su Amerikanci nudili generalu Mladiću da bude prozapadni političar. 

Ratko Mladić je dobio i ponudu da bude svedok protiv Slobodana Miloševića, u zamenu za manju kaznu. 

U oba slučaja, na američko zaprepašćenje, general Ratko Mladić je odbio primamljive ponude.

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