Zvezda primila gol, pa izjednačila posle tri minuta: Pogledajte pogodak kapitena crveno-belih (VIDEO)

Srpski šampion slavi Ivanića

Foto: Printskrin Youtube/Arena Sport TV

Loše je Crvena zvezda otvorila utakmicu protiv Viktorije iz POlzenja, primila je gol posle samo osam minuta igre, ali su već u 11. uspekli da izjednače i "ugase" energiju domaćih navijača i igrača.

Prins Adu je bio taj koji je iskoristio grešku odbrane crveno-belih, odnosno statičnost koju su pokazali, da bi Zvezda već u sledećem opasnom napadu poravnala rezultat.

I to preko koga drugog nego kapitena Mirka Ivanića, dvostrukog strelca za srpskog šampiona i u pobedi na Marakani (3:0).

Kostov je pobegao po levoj strani, tražio je Marka Arnautovića, da bi jedan igrač defanzivne linije Viktorije izbio loptu pravo na nogu Ivanića. Epilog svega je promena rezultata na semaforu - 1:1.

Gol Ivanića, ali i onaj Aduov, možete pogledati ispod:

https://www.youtube.com/watch?v=W44pLxJl1gc