Zvezda primila gol, pa izjednačila posle tri minuta: Pogledajte pogodak kapitena crveno-belih (VIDEO)
Srpski šampion slavi Ivanića
Loše je Crvena zvezda otvorila utakmicu protiv Viktorije iz POlzenja, primila je gol posle samo osam minuta igre, ali su već u 11. uspekli da izjednače i "ugase" energiju domaćih navijača i igrača.
Prins Adu je bio taj koji je iskoristio grešku odbrane crveno-belih, odnosno statičnost koju su pokazali, da bi Zvezda već u sledećem opasnom napadu poravnala rezultat.
I to preko koga drugog nego kapitena Mirka Ivanića, dvostrukog strelca za srpskog šampiona i u pobedi na Marakani (3:0).
Kostov je pobegao po levoj strani, tražio je Marka Arnautovića, da bi jedan igrač defanzivne linije Viktorije izbio loptu pravo na nogu Ivanića. Epilog svega je promena rezultata na semaforu - 1:1.
Gol Ivanića, ali i onaj Aduov, možete pogledati ispod:
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