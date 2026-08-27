Politika

USTAŠE SLAVE SMRT GENERALA MLADIĆA: Koga potomci genocidaša i koljača kude, ime toga će biti ispisano zlatnim slovima u istoriji (FOTO)

Симеуновић А. Милош

27. 08. 2026. u 15:39

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KADA potomci najvećih svetskih koljača u susednoj Hrvatskoj slave smrt generala Ratka Mladića, onda je to jasan pokazatelj njegove veličine.

УСТАШЕ СЛАВЕ СМРТ ГЕНЕРАЛА МЛАДИЋА: Кога потомци геноцидаша и кољача куде, име тога ће бити исписано златним словима у историји (ФОТО)

Foto: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Kroz epitete "monstrum" i "sotona" hrvatski "objektivni" portal indeks.hr pokazao je da licemerje nema granice. Hrvati danas ne bi mogli osuditi ni Pola Pota, ni Idi Amina, Adolf Hitler bi ih se postideo, ali su im puna usta slavnog srpskog generala Ratka Mladića, heroja, čije ime može biti samo u društvu velikih generala i čuvara svog naroda - poput Šarla de Gola, Dvajta Ajzenhauera, uz nimalo preterivanja u društvu slavnih srpskih vojvoda Živojina Mišića, Radomira Putnika, Stepe Stepanovića, Petra Bojovića...

Naravno, dobro je videti uvek reakcije iz Zagreba, jer koga oni napadaju taj je definitivno veliki Srbin.

printskrin/index hr

Sraman tekst na Indeksu

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