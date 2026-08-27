Politika

DODIK O SMRTI KOMANDANTA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE: Ovo je zaista ubistvo

В.Н.

27. 08. 2026. u 15:43

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DANAS je umro čovek koji je bio komandant Vojske Republike Srpske u borbi za slobodu srpskog naroda, koji je vodio vojsku RS od prvog dana njenog osnivanja, ovim rečima od generala Ratka Mladića oprostio se lider SNSD-a Milorad Dodik.

ДОДИК О СМРТИ КОМАНДАНТА ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ: Ово је заиста убиство

Foto: PASCAL GUYOT / AFP / Profimedia

On je ukazao da je "ovo zaista ubistvo jer je sve ukazivalo na loše zdravstveno stanje".

- To je bio organizovan pristup koji je trebalo da dovede do smrtnog ishoda - izjavio je Dodik za Srnu u Hagu.

Foto: V. Tripić

Bivši general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je u 84. godini života, u bolnici u Hagu.

Mladićev sin, Darko, potvrdio je vest o smrti svog oca za RIA Novosti.

- Nažalost, to je istina, on je preminuo - rekao je Darko Mladić agenciji RIA Novosti.

(RT Balkan)

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