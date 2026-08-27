STRATEŠKI UDAR RUSKE VOJSKE: Preciznim dejstvima potpuno presečeno snabdevanje ukrajinskih snaga
RUSKE oružane snage izvele su napad na ukrajinska postrojenja za rafiniranje nafte, metaluršku industriju i logističke centre u Kijevu i još pet gradova, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.
Prema navodima ministarstva, u napadu su korišćena precizna sredstva sa kopna, iz vazduha i sa mora, kao i jurišni dronovi, a pogođeni su objekti u Kijevu, Borispolju, Zaporožju, Kremenčuku, Krivom Rogu i Iličivki, preneo je TASS.
Kako je navedeno, ruske snage su napale i infrastrukturne objekte u lukama Odesa, Čornomorsk i Reni, koji se koriste za isporuku i skladištenje vojne opreme i goriva i maziva namenjenih ukrajinskim oružanim snagama.
Pogođeni su i energetski objekti koji obezbeđuju rad luka u Odeskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
(Tanjug)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
ŠTA SE KRIJE IZA MASOVNOG DEZERTERSTVA U UKRAJINI? Mikiša priznao: "Imamo ogroman problem"
27. 08. 2026. u 08:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)