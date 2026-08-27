STRATEŠKI UDAR RUSKE VOJSKE: Preciznim dejstvima potpuno presečeno snabdevanje ukrajinskih snaga

RUSKE oružane snage izvele su napad na ukrajinska postrojenja za rafiniranje nafte, metaluršku industriju i logističke centre u Kijevu i još pet gradova, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

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Prema navodima ministarstva, u napadu su korišćena precizna sredstva sa kopna, iz vazduha i sa mora, kao i jurišni dronovi, a pogođeni su objekti u Kijevu, Borispolju, Zaporožju, Kremenčuku, Krivom Rogu i Iličivki, preneo je TASS.

Kako je navedeno, ruske snage su napale i infrastrukturne objekte u lukama Odesa, Čornomorsk i Reni, koji se koriste za isporuku i skladištenje vojne opreme i goriva i maziva namenjenih ukrajinskim oružanim snagama.

Pogođeni su i energetski objekti koji obezbeđuju rad luka u Odeskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

(Tanjug)

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