ŽREB ZA LIGU ŠAMPIONA: Biće zanimljivo, veliki broj derbija u grupnoj fazi

ZAVRŠEN je žreb za grupnu fazu Lige šampiona, evo kako je izgledao.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Petr Josek

Real: Inter, Arsenal, PSV, Roma, Lajpcig, Šahtjor, LASK, AEK.

Mančester siti: PSŽ, Barselona, Sporting, Porto, Napoli, Lajpcig, AEK, Lans.

Inter: Liverpul, Real, Klub Briž, Borusija Dortmund, Šahtjor, Fejenord, Štutgart, Slovan.

Barselona: Mančester siti, PSŽ, Aston Vila, Sporting, Fejenord, Galatasaraj, Komo, Sabah.

Atletiko Madrid: Bajern, Liverpul, Mančester junajted, PSV, Fenerbahče, Bode/Glimt, Viking, Štutgart.

PSŽ: Barselona, Mančester siti, Roma, Aston Vila, Galatasaraj, Viljareal, Slovan, Komo.

Liverpul: Inter, Atletiko M, Porto, Klub Briž, Viljareal, Fenerbahče, Lans, LASK.

Arsenal: Real, Bajern, Borusija D, Betis, Lil, Napoli, Sabah, Slavija Prag.

Bajern: Arsenal, Atletiko M, Betis, Mančester junajted, Bode/Glimt, Lil, Slavija, Viking.

Klub Briž: Inter, Liverpul, Aston Vila, PSV, Bode/Glimt, Napoli, Lans, Štutgart.

Borusija Dortmund: Inter, Arsenal, Betis, Aston Vila, Viljareal, Bode/Glimt, AEK, Sabah.

Porto: Mančester siti, Liverpul, Betis, PSV, Napoli, Fejenord, Slavija, LASK.

Aston Vila: PSŽ, Barselona, Klub Briž, Borusija D, Fenerbahče, Galatasaraj, Viking, Slavija.

Betis: Arsenal, Bajern, Porto, Borusija D, Fejenord, Lil, Komo, Slovan.

Roma: Real, PSŽ, Sporting, Mančester junajted, Lil, Fenerbahče, Slovan, AEK.

Mančester junajted: Bajern, Atletiko M, Roma, Sporting, Lajpcig, Viljareal, Sabah, Komo.

Sporting: Real, Mančester junajted, Mančester siti, Roma, Galatasaraj, Šahtjor, LASK, Lans.

PSV: Real, Atletiko M, Klub Briž, Porto, Šahtjor, Lajpcig, Štutgart, Viking.

Šahtjor: Real, Inter, Sporting, PSV, Fenerbahče, Lajpcig, AEK, Slovan.

Viljareal: PSŽ, Liverpul, Mančester Junajted, Borusija D, Napoli, Fenerbahče, Sabah, Slavija.

Bode/Glimt: Atletiko M, Bajern, Borusija D, Klub Briž, Lil, Napoli, LASK, Lans.

Lajpcig: Mančester siti, Real, PSV, Mančester junajted, Šahtjor, Fejenord, Lans, Komo.

Fenerbahče: Liverpul, Atletiko M, Roma, Aston Vila, Viljareal, Šahtjor, Slavija, LASK.

Fejenord: Inter, Barselona, Porto, Betis, Lajpcig, Galatasaraj, Komo, Viking.

Galatasaraj: Barselona, PSŽ, Aston Vila, Sporting, Fejenord, Lil, Štutgart, AEK.

Napoli: Arsenal, Mančester siti, Klub Briž, Porto, Bode/Glimt, Viljareal, Viking, Sabah.

Lil: Bajern, Arsenal, Betis, Roma, Galatasaraj, Bode/Glimt, Slovan, Štutgart.

Lans: Mančester siti, Liverpul, Sporting, Klub Briž, Bode/Glimt, Komo, Slavija.

Slavija: Arsenal, Bajern, Aston Vila, Porto, Viljareal, Fenerbahče, Lans, Sabah.

Sabah: Barselona, Arsenal, Borusija D, Mančester junajted, Napoli, Viljareal, Slavija, Viking.

Štutgart: Atletiko M, Inter, Klub Briž, PSV, Lil, Galatasaraj, Viking, Slovan.

Komo: PSŽ, Barselona, Mančester junajted, Betis, Lajpcig, Fejenord, Lans, AEK.

LASK: Liverpul, Real, Porto, Sporting, Fenerbahče, Bode/Glimt, Slovan, AEK.

Viking: Bajern, Atletiko M, Aston Vila, PSV, Fejenord, Napoli, Štutgart, Sabah,

AEK: Real, Mančester siti, Roma, Borusija D, Galatasaraj, Šahtjor, LASK, Komo.

Slovan: Inter, PSŽ, Betis, Roma, Šahtjor, Lil, Štutgart, LASK.

🚨 Champions League Draw is Completed!



💥 Matchday 1 played on 8–10 September! pic.twitter.com/407sUjaPV2 — Football Rankings (@FootRankings) August 27, 2026

Od nosilaca iz prvog šešira može se reći da je najgori žreb imao Atletiko Madrid, nezgodno će biti i Sitiju, ali očekuje se da svi prođu bar u narednu fazu takmičenja.

AEK našeg Marka Nikolića imao je težak žreb, ali mogao bi se boriti za nokaut fazu takmičenja.

Žrebu su prisustvovali i nekadašnji reprezentativac Španije David Vilja i bivši francuski napadač Tijeri Anri.

Trofej Lige šampiona brani PSŽ, koji je prošle sezone u finalu pobedio Arsenal posle boljeg izvođenja penala.

Raspored i satnica odigravanja utakmica biće naknadno objavljeni. Prvo kolo LŠ biće odigrano od 8. do 10. septembra, a poslednje, osmo 27. januara naredne godine.

Osam prvoplasiranih ekipa na tabeli obezbediće direktan plasman u osminu finala LŠ, dok će klubovi od 9. do 24. mesta igrati baraž za plasman u osminu finala.

Klubovi od 25. do 36. mesta završiće učešće u evropskim takmičenjima.