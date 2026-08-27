ŽREB ZA LIGU ŠAMPIONA: Biće zanimljivo, veliki broj derbija u grupnoj fazi
ZAVRŠEN je žreb za grupnu fazu Lige šampiona, evo kako je izgledao.
Real: Inter, Arsenal, PSV, Roma, Lajpcig, Šahtjor, LASK, AEK.
Mančester siti: PSŽ, Barselona, Sporting, Porto, Napoli, Lajpcig, AEK, Lans.
Inter: Liverpul, Real, Klub Briž, Borusija Dortmund, Šahtjor, Fejenord, Štutgart, Slovan.
Barselona: Mančester siti, PSŽ, Aston Vila, Sporting, Fejenord, Galatasaraj, Komo, Sabah.
Atletiko Madrid: Bajern, Liverpul, Mančester junajted, PSV, Fenerbahče, Bode/Glimt, Viking, Štutgart.
PSŽ: Barselona, Mančester siti, Roma, Aston Vila, Galatasaraj, Viljareal, Slovan, Komo.
Liverpul: Inter, Atletiko M, Porto, Klub Briž, Viljareal, Fenerbahče, Lans, LASK.
Arsenal: Real, Bajern, Borusija D, Betis, Lil, Napoli, Sabah, Slavija Prag.
Bajern: Arsenal, Atletiko M, Betis, Mančester junajted, Bode/Glimt, Lil, Slavija, Viking.
Klub Briž: Inter, Liverpul, Aston Vila, PSV, Bode/Glimt, Napoli, Lans, Štutgart.
Borusija Dortmund: Inter, Arsenal, Betis, Aston Vila, Viljareal, Bode/Glimt, AEK, Sabah.
Porto: Mančester siti, Liverpul, Betis, PSV, Napoli, Fejenord, Slavija, LASK.
Aston Vila: PSŽ, Barselona, Klub Briž, Borusija D, Fenerbahče, Galatasaraj, Viking, Slavija.
Betis: Arsenal, Bajern, Porto, Borusija D, Fejenord, Lil, Komo, Slovan.
Roma: Real, PSŽ, Sporting, Mančester junajted, Lil, Fenerbahče, Slovan, AEK.
Mančester junajted: Bajern, Atletiko M, Roma, Sporting, Lajpcig, Viljareal, Sabah, Komo.
Sporting: Real, Mančester junajted, Mančester siti, Roma, Galatasaraj, Šahtjor, LASK, Lans.
PSV: Real, Atletiko M, Klub Briž, Porto, Šahtjor, Lajpcig, Štutgart, Viking.
Šahtjor: Real, Inter, Sporting, PSV, Fenerbahče, Lajpcig, AEK, Slovan.
Viljareal: PSŽ, Liverpul, Mančester Junajted, Borusija D, Napoli, Fenerbahče, Sabah, Slavija.
Bode/Glimt: Atletiko M, Bajern, Borusija D, Klub Briž, Lil, Napoli, LASK, Lans.
Lajpcig: Mančester siti, Real, PSV, Mančester junajted, Šahtjor, Fejenord, Lans, Komo.
Fenerbahče: Liverpul, Atletiko M, Roma, Aston Vila, Viljareal, Šahtjor, Slavija, LASK.
Fejenord: Inter, Barselona, Porto, Betis, Lajpcig, Galatasaraj, Komo, Viking.
Galatasaraj: Barselona, PSŽ, Aston Vila, Sporting, Fejenord, Lil, Štutgart, AEK.
Napoli: Arsenal, Mančester siti, Klub Briž, Porto, Bode/Glimt, Viljareal, Viking, Sabah.
Lil: Bajern, Arsenal, Betis, Roma, Galatasaraj, Bode/Glimt, Slovan, Štutgart.
Lans: Mančester siti, Liverpul, Sporting, Klub Briž, Bode/Glimt, Komo, Slavija.
Slavija: Arsenal, Bajern, Aston Vila, Porto, Viljareal, Fenerbahče, Lans, Sabah.
Sabah: Barselona, Arsenal, Borusija D, Mančester junajted, Napoli, Viljareal, Slavija, Viking.
Štutgart: Atletiko M, Inter, Klub Briž, PSV, Lil, Galatasaraj, Viking, Slovan.
Komo: PSŽ, Barselona, Mančester junajted, Betis, Lajpcig, Fejenord, Lans, AEK.
LASK: Liverpul, Real, Porto, Sporting, Fenerbahče, Bode/Glimt, Slovan, AEK.
Viking: Bajern, Atletiko M, Aston Vila, PSV, Fejenord, Napoli, Štutgart, Sabah,
AEK: Real, Mančester siti, Roma, Borusija D, Galatasaraj, Šahtjor, LASK, Komo.
Slovan: Inter, PSŽ, Betis, Roma, Šahtjor, Lil, Štutgart, LASK.
Od nosilaca iz prvog šešira može se reći da je najgori žreb imao Atletiko Madrid, nezgodno će biti i Sitiju, ali očekuje se da svi prođu bar u narednu fazu takmičenja.
AEK našeg Marka Nikolića imao je težak žreb, ali mogao bi se boriti za nokaut fazu takmičenja.
Žrebu su prisustvovali i nekadašnji reprezentativac Španije David Vilja i bivši francuski napadač Tijeri Anri.
Trofej Lige šampiona brani PSŽ, koji je prošle sezone u finalu pobedio Arsenal posle boljeg izvođenja penala.
Raspored i satnica odigravanja utakmica biće naknadno objavljeni. Prvo kolo LŠ biće odigrano od 8. do 10. septembra, a poslednje, osmo 27. januara naredne godine.
Osam prvoplasiranih ekipa na tabeli obezbediće direktan plasman u osminu finala LŠ, dok će klubovi od 9. do 24. mesta igrati baraž za plasman u osminu finala.
Klubovi od 25. do 36. mesta završiće učešće u evropskim takmičenjima.
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