"LAKO JE TRAŽITI RAZLOGE I IZGOVORE ZA PORAZE" Vučić: Kako će CRTA da objasni da je rekla da studentska lista ima 45%?

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se na svom Instagram nalogu.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

- Lako je tražiti razloge izgovore za poraze, jer kako će CRTA da objasni da je rekla da će studentska lista da ima 45%? Kako će to da objasne, samo mi to recite? Šta će da kaću, "lagali smo vas dva meseca pred izbore"? Očigledno da različita istraživanja imamo, ili neko istraživanja nije ni radio, pa je samo lagao i obmanjivao javnost.