Partizan poslao važnu poruku svojim navijačima: "Zar zbog nekog ko ne želi da napravi nekoliko koraka..."
Ističu iz Humske značaj navijača
Fudbalski klub Partizan uputio je danas apel navijačima da na utakmici protiv Hetafea svojim ponašanjem pošalju lepu sliku i da ne blokiraju prolaze na stadionu i ne upućuju pogrdna skandiranja.
Fudbaleri Partizana dočekaće večeras od 21 sat Hetafe u revanš meču kvalifikacija za Ligu konferencije.
- Pred Partizanom je još jedna velika evropska noć. Rasprodat stadion, pune tribine i energija kakvu može da napravi samo Humska predstavljaju sliku Partizana koju želimo da pošaljemo Evropi. Protiv Hetafea potrebni smo jedni drugima više nego ikada – igrači navijačima, navijači igračima, a svi zajedno Partizanu - navodi se na sajtu kluba iz Humske i dodaje:
- Partizan je istakao da je utakmica protiv Tobola pokazala je da možemo drugačije i da prvi put posle dugog niza evropskih utakmica, beogradski klub nije kažnjen zbog nedoličnog i diskriminatornog skandiranja, niti zbog blokiranih prolaza i stepeništa. Tokom svih 90 minuta nije se čulo nijedno skandiranje zbog kojeg je klub godinama plaćao visoke kazne i rizikovao zatvaranje tribina i igranje pred praznim stadionom. Prolazi su ostali slobodni. Navijači su prepoznali trenutak, stavili Partizan u prvi plan i pokazali da je moguće promeniti ono što je do juče izgledalo kao nepromenjivo. Na terenu je Partizan dominirao, a sa tribina je imao podršku koja mu je bila potrebna. To je slika koju želimo ponovo.
"Crno-beli" su naveli da je Partizan najveći dobitnik kada se navija bez pogrdnih skandiranja.
- Nažalost, utakmica protiv Tobola ipak nije prošla bez kazne. Jedna jedina petarda koštala je Partizan 6.000 evra. Dva sporna transparenta - još 10.000 evra. Da tu cifru stavimo u perspektivu: neodgovoran potez jednog pojedinca koji baci jednu petardu može klub da košta gotovo koliko iznosi prihod od prodaje više od 850 ulaznica za ovu utakmicu - saopštio je Partizan.
Dodaje se da je zbog blokiranja prolaza i stepeništa Partizan kažnjen sa ukupno 34.000 evra na tri utakmice.
- Za šta? Za to što neko ne želi da napravi nekoliko koraka i zauzme svoje mesto na tribini. Pred utakmicu sa Hetafeom očekujemo rekordnu posetu i jedan od najvećih prihoda od prodaje pojedinačnih ulaznica u poslednjih nekoliko godina. Bilo bi nedopustivo da ono što svi zajedno napravimo punim stadionom potom sami poništimo kaznama zbog stvari koje zavise isključivo od nas i koje možemo potpuno da kontrolišemo - poručio je klub iz Humske.
Ističe se da novac od ulaznica mora da ostane Partizanu - za ekipu, omladinsku školu i budućnost kluba, a da ne odlazi na kazne zbog blokiranih stepenica, petardi, pogrdnih povika ili poruka kojima nije mesto na fudbalskoj utakmici.
- Zajedno moramo sprečiti da Partizan ponovo organizuje veliku evropsku utakmicu samo da bi njen prihod potom prosledio UEFA-i na ime kazni. Zato će neposredno pre početka utakmice najmlađi fudbaleri iz Partizanovih omladinskih kategorija prošetati atletskom stazom noseći jednostavnu poruku - voliš Partizan, ne blokiraj prolaze. To nije poruka UEFA. Nije poruka redara. Nije zabrana. To je poruka Partizana Partizanovcima. Dođi na vreme. Zauzmi svoje mesto. Ostavi prolaze i stepeništa slobodnim. Ne bacaj predmete. Ne koristi pirotehniku. Ne koristi lasere - saopštili su "crno-beli".
Dodaje se da je pred Partizanom utakmica u kojoj će Saši Iliću i njegovim igračima biti potreban svaki glas sa tribina.
- Neka svaki taj glas bude za Partizan. Da budemo vetar u leđa ekipi od prvog do poslednjeg minuta. Da fer i sportskim navijanjem napravimo atmosferu po kojoj se Humska pamti. Da zajedno napravimo još jednu epsku evropsku noć na Topčiderskom brdu. Budimo jedinstveni u odbrani Partizana. Ali budimo jedinstveni i u službi Partizana - poručio je klub.
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