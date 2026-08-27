Partizan poslao važnu poruku svojim navijačima: "Zar zbog nekog ko ne želi da napravi nekoliko koraka..."

Ističu iz Humske značaj navijača

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Fudbalski klub Partizan uputio je danas apel navijačima da na utakmici protiv Hetafea svojim ponašanjem pošalju lepu sliku i da ne blokiraju prolaze na stadionu i ne upućuju pogrdna skandiranja.

Fudbaleri Partizana dočekaće večeras od 21 sat Hetafe u revanš meču kvalifikacija za Ligu konferencije.

- Pred Partizanom je još jedna velika evropska noć. Rasprodat stadion, pune tribine i energija kakvu može da napravi samo Humska predstavljaju sliku Partizana koju želimo da pošaljemo Evropi. Protiv Hetafea potrebni smo jedni drugima više nego ikada – igrači navijačima, navijači igračima, a svi zajedno Partizanu - navodi se na sajtu kluba iz Humske i dodaje:

- Partizan je istakao da je utakmica protiv Tobola pokazala je da možemo drugačije i da prvi put posle dugog niza evropskih utakmica, beogradski klub nije kažnjen zbog nedoličnog i diskriminatornog skandiranja, niti zbog blokiranih prolaza i stepeništa. Tokom svih 90 minuta nije se čulo nijedno skandiranje zbog kojeg je klub godinama plaćao visoke kazne i rizikovao zatvaranje tribina i igranje pred praznim stadionom. Prolazi su ostali slobodni. Navijači su prepoznali trenutak, stavili Partizan u prvi plan i pokazali da je moguće promeniti ono što je do juče izgledalo kao nepromenjivo. Na terenu je Partizan dominirao, a sa tribina je imao podršku koja mu je bila potrebna. To je slika koju želimo ponovo.

"Crno-beli" su naveli da je Partizan najveći dobitnik kada se navija bez pogrdnih skandiranja.

- Nažalost, utakmica protiv Tobola ipak nije prošla bez kazne. Jedna jedina petarda koštala je Partizan 6.000 evra. Dva sporna transparenta - još 10.000 evra. Da tu cifru stavimo u perspektivu: neodgovoran potez jednog pojedinca koji baci jednu petardu može klub da košta gotovo koliko iznosi prihod od prodaje više od 850 ulaznica za ovu utakmicu - saopštio je Partizan.

Dodaje se da je zbog blokiranja prolaza i stepeništa Partizan kažnjen sa ukupno 34.000 evra na tri utakmice.

- Za šta? Za to što neko ne želi da napravi nekoliko koraka i zauzme svoje mesto na tribini. Pred utakmicu sa Hetafeom očekujemo rekordnu posetu i jedan od najvećih prihoda od prodaje pojedinačnih ulaznica u poslednjih nekoliko godina. Bilo bi nedopustivo da ono što svi zajedno napravimo punim stadionom potom sami poništimo kaznama zbog stvari koje zavise isključivo od nas i koje možemo potpuno da kontrolišemo - poručio je klub iz Humske.

Ističe se da novac od ulaznica mora da ostane Partizanu - za ekipu, omladinsku školu i budućnost kluba, a da ne odlazi na kazne zbog blokiranih stepenica, petardi, pogrdnih povika ili poruka kojima nije mesto na fudbalskoj utakmici.

- Zajedno moramo sprečiti da Partizan ponovo organizuje veliku evropsku utakmicu samo da bi njen prihod potom prosledio UEFA-i na ime kazni. Zato će neposredno pre početka utakmice najmlađi fudbaleri iz Partizanovih omladinskih kategorija prošetati atletskom stazom noseći jednostavnu poruku - voliš Partizan, ne blokiraj prolaze. To nije poruka UEFA. Nije poruka redara. Nije zabrana. To je poruka Partizana Partizanovcima. Dođi na vreme. Zauzmi svoje mesto. Ostavi prolaze i stepeništa slobodnim. Ne bacaj predmete. Ne koristi pirotehniku. Ne koristi lasere - saopštili su "crno-beli".

Dodaje se da je pred Partizanom utakmica u kojoj će Saši Iliću i njegovim igračima biti potreban svaki glas sa tribina.

- Neka svaki taj glas bude za Partizan. Da budemo vetar u leđa ekipi od prvog do poslednjeg minuta. Da fer i sportskim navijanjem napravimo atmosferu po kojoj se Humska pamti. Da zajedno napravimo još jednu epsku evropsku noć na Topčiderskom brdu. Budimo jedinstveni u odbrani Partizana. Ali budimo jedinstveni i u službi Partizana - poručio je klub.