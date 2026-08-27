„GRAĐANI IZVRŠILI PRITISAK“, A GRAĐANA NIGDE: Da li „Lutajući reporter“ kreira aferu da bi skrenuo pažnju sa sebe?

VESELIN Petrović tvrdi da su „građani izvršili pritisak“ na Slanačkom putu i zahtevali dolazak načelnika Komunalne milicije.

Foto: Printskrin/NSUŽIVO

Međutim, na snimku koji je sam objavio u prvom planu je upravo Petrović, koji insistira, naređuje?!?! da komunalni milicajac telefonom pozove svog nadređenog.

Sve se događa u trenutku kada su na društvenim mrežama iznete ozbiljne optužbe upravo na račun „Lutajućeg reportera“.

Foto: Printskrin/NSUŽIVO

Priča o Veselinu Petroviću, poznatom kao „Lutajući reporter“, dobila je novi nastavak, a ovog puta materijal za nova pitanja ponudio je upravo on.

Petrović je na svom nalogu objavio snimak sa Slanačkog puta uz tvrdnju da su „građani izvršili pritisak“, nakon čega su, kako navodi, iz saobraćaja isključeni kamioni pančevačkih registarskih oznaka na kojima je ispisano „Bedem“.

Međutim, snimak koji prati njegovu objavu otvara sasvim drugačije pitanje – gde su ti građani koji su, prema Petrovićevoj verziji događaja, izvršili pritisak?

Piše „građani zahtevali“, a na snimku Petrović insistira da milicajac zove šefa

- Građani su od komunalnih milicajaca zahtevali da na lice mesta dođe Darko Dujković, jedan od načelnika Komunalne milicije Grada Beograda - napisao je Petrović.

Na snimku, međutim, u prvom planu nije masa nezadovoljnih građana koja nešto zahteva, već Petrović koji insistira da komunalni milicajac telefonom pozove svog nadređenog i da on dođe na lice mesta.

Ono što je u objavi predstavljeno kao zahtev „građana“ na samom snimku izgleda kao Petrovićev lični zahtev upućen službenom licu.

Razlika nije beznačajna. Jedno je izvestiti da građani nešto zahtevaju, a sasvim drugo sopstveni zahtev predstaviti kao stav okupljenih građana.

Posebno je sporan i način na koji se Petrović ophodi prema komunalnom milicajcu, insistirajući da službenik postupi onako kako mu on nalaže i pozove konkretnog nadređenog.

Ko je Petroviću dao ovlašćenje da komanduje službenim licima?

Petrović se predstavlja kao novinar, ali novinarska legitimacija, čak i kada je neko poseduje, ne daje pravo njenom vlasniku da određuje komunalnom milicajcu koga će pozvati, kada će to učiniti i koji njegov nadređeni mora da izađe na teren.

Posao novinara je da pita, snimi, proveri i izvesti javnost. Službene radnje sprovode nadležni organi.

U svojoj objavi Petrović čitav događaj dodatno dramatizuje tvrdnjom da je prethodno „pokušano da kamionom bude ugrožen novinar portala Palilula Info/Lutajući Reporter“, odnosno on sam.

- Ako je novinar ugrožen zato što snima i izveštava, ovo zahteva hitnu istragu nadležnih organa - napisao je.

Tako se Petrović u istoj priči pojavljuje kao izveštač sa terena, aktivista koji zahteva postupanje službenih lica i navodna žrtva događaja o kojem potom sam izveštava.

Odakle „građani“ u priči?

Petrović dalje tvrdi da su „građani zbog svega blokirali prolaz kamionima“.

Upravo zbog toga njegov snimak zaslužuje posebnu pažnju.

Ako su građani izvršili pritisak, zahtevali dolazak načelnika i blokirali prolaz kamionima, očekivalo bi se da snimak kojim se takva tvrdnja potkrepljuje jasno pokaže njihovo delovanje.

Umesto toga, u centru događaja ponovo je „Lutajući reporter“.

Zbog toga se postavlja pitanje da li Petrović sopstveno delovanje pokušava da predstavi kao širi građanski bunt i tako mu da značaj koji ono samo po sebi nema.

Od kamiona do „višemilionske protivpravne koristi“

Petrović se tu nije zaustavio.

U nastavku objave govori o navodnom nezakonitom nasipanju, „ogromnoj divljoj deponiji“, stotinama kamiona i parcelama u javnoj svojini.

Pozivajući se na informacije sa terena, tvrdi da privatna lica navodno naplaćuju oko 7.000 dinara po kamionu za odlaganje šuta, zemlje i građevinskog otpada, da bi potom izneo pretpostavku da bi to moglo ukazivati na „višemilionsku protivpravnu imovinsku korist“.

- Ko stoji iza svega i ko štiti one koji godinama nasipaju Milićevo brdo? - pita Petrović.

Teške optužbe i velike cifre ponovo su, dakle, usmerene prema drugima.

Gagi: Ali tajming ove nove „afere“ posebno je zanimljiv, jer dolazi upravo nakon što su na društvenim mrežama počela da se postavljaju veoma neprijatna pitanja samom Petroviću.

Nikolina otvorila priču o „Lutajućem reporteru“

Nikolina Kaplarević prethodno je objavila niz teških optužbi na račun Petrovića, nazivajući ga „lažnim novinarom“, „lažnim ekologom“ i „lažnim borcem za pravdu“.

Kaplarevićeva tvrdi da Petrović nije član nijednog novinarskog udruženja, a potom je iznela mnogo ozbiljniju tvrdnju – da na teritoriji opštine Palilula, u naselju Milićevo brdo, navodno gradi objekat od oko 500 kvadratnih metara bez građevinske dozvole.

Prema njenim navodima, građevinska inspekcija stopirala je radove, ali je gradnja nastavljena.

Uz objavu su postavljene fotografije velikog objekta u izgradnji, kao i prilaza preko kojeg je postavljena crveno-bela traka.

Time je otvoreno pitanje koje posebno dobija na težini imajući u vidu da se upravo Petrović javno bavi navodnim nepravilnostima na Milićevom brdu i od drugih traži dozvole, dokumentaciju i odgovore.

Čovek koji tvrdi da ga poznaje pomenuo 32.000 evra

Posle objave Kaplarevićeve oglasio se i Dalibor Novaković, koji tvrdi da Petrovića lično poznaje.

- Ova devojka je napisala istinu od prvog do poslednjeg slova ovog posta! Znam jer nažalost znam ovog bednika - napisao je Novaković.

Potom je Petroviću javno postavio još ozbiljnije pitanje:

- Neka Veselin kaže da li je istina da je na ruke jednom prilikom uzeo 32.000 evra za izazivanje haosa u Srbiji!? Toliko je uzeo samo jednom, a ko zna koliko je još uzeo!

Na drugom nalogu potom su objavljeni snimci Petrovićevog postupanja prema kamionima uz tvrdnje da ih zaustavlja i navodno skida registarske tablice, zbog čega je otvoreno pitanje na osnovu kakvog ovlašćenja bi mogao da preduzima takve radnje.

Da li se novom aferom skreće pažnja sa Petrovića?

Upravo u trenutku kada su se pojavile ozbiljne optužbe na njegov račun, Petrović pokušava da fokus javnosti ponovo prebaci na druge – ovoga puta na kamione, Komunalnu miliciju i navodne milionske poslove oko nasipanja Milićevog brda.

Problem je, međutim, što snimak koji je sam objavio ne potvrđuje ubedljivo verziju događaja koju plasira u tekstu.

Dok tvrdi da su „građani izvršili pritisak“ i zahtevali dolazak načelnika Komunalne milicije, na snimku je upravo Petrović taj koji insistira da službenik pozove svog nadređenog.

Zbog toga se otvara pitanje da li je nova priča sa Slanačkog puta zaista spontana reakcija građana ili pokušaj da se, u trenutku kada se preispituju Petrovićevi sopstveni poslovi i postupci, pažnja javnosti preusmeri na novu aferu i novu metu.

Posebno je upadljivo to što Petrović, umesto odgovora na tvrdnje koje su prethodnih dana iznete o njemu, nastavlja da iznosi nove optužbe na račun drugih i sebe istovremeno predstavlja kao ugroženog novinara i borca protiv navodnih nezakonitosti.

U tom kontekstu, pitanje više nije samo šta se zaista događa sa kamionima na Slanačkom putu, već i koliko verno Petrović javnosti prikazuje događaje čiji je neposredni učesnik.

(NSUŽIVO.rs)