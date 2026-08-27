BLOKADERI NE OPRAŠTAJU USPEH I LJUBAV PREMA SRBIJI: Medijska hobotnica i mašinerija laži targetirala je i napala našu proslavljenu teniserku

MEDIJSKA hobotnica i mašinerija laži targetirala je i napala našu proslavljenu teniserku i bivšu prvakinju sveta Jelenu Janković, koja je kao svetska zvezda u sportu decenijama bila jedan od najboljih ambasadora Srbije u svetu.

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Svojim rezultatima, nastupima pod zastavom Srbije i ugledom koji je izgradila na najvećim svetskim terenima, doprinela je da se o našoj zemlji govori sa ponosom i poštovanjem, daleko izvan granica sporta.

Oni koji žele da blokiraju budućnost Srbije targetiraće svakoga ko ne pristaje na njihovu politiku podela i nasilja. Ali Srbija neće stati, niti će dozvoliti da joj budućnost kroje oni koji bi da je zaustave.