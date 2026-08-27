Politika

ZLO SA KOJIM DELIMO VAZDUH U NAŠOJ PRELEPOJ SRBIJI: Goran Ješić se raduje sa blokaderima-ustašama smrti slavnog generala Mladića

Novosti online

27. 08. 2026. u 16:02

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BIVŠI funkcioner zločinačke DS, za čije vreme je Haškom tribunalu isporučen srpski general Ratko Mladić, Goran Ješić lajkuje objave u kojima se monstrumi-blokaderi raduju smrti slavnog srpskog vojskovođe.

ЗЛО СА КОЈИМ ДЕЛИМО ВАЗДУХ У НАШОЈ ПРЕЛЕПОЈ СРБИЈИ: Горан Јешић се радује са блокадерима-усташама смрти славног генерала Младића

Foto: Printskrin

Podsećamo, general Ratko Mladić preminuo je danas u Hagu u 83. godini.

Foto: Printskrin Iks

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