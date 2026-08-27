PREDSEDNIK VUČIĆ PRE SAMO NEKOLIKO DANA MOLIO JE DA MLADIĆA PUSTE DA UMRE U SVOJOJ ZEMLJI: Ne razumem zašto to rade, to nije humano!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nedavno je upozorio na izuzetno teško zdravstveno stanje generala Ratka Mladića, koji je danas preminuo u 84. godini u bolnici u Ševeningenu.

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Vučić je tada govorio o mogućnosti da Mladić poslednje dane života provede u Srbiji, ističući da je njegovo stanje bilo izuzetno teško.

- General Mladić je defakto na samrti, da li je ostalo nedelju ili pet nedelja, svejedno je. Mogli su, kao što su čekali Pavkovića, da bukvalno dođe do dve nedelje pred smrt pa ga pustili u zemlju da dođe, makar da umre tamo gde je živeo i zašto se borio - rekao je Vučić.

Predsednik je tada doveo u pitanje odluku Haga da Mladiću ne omogući da poslednje dane provede van zatvorske ćelije.

- Ne razumem te principe. To nema veze ni sa njihovim presudama niti šta ko misli, o generalu Mladiću ima veze samo sa humanim odnosom prema nekom čoveku. Zašto to rade i zašto se tako ponašaju, ništa ne razumem. Nije to baš ona civilizacija o kojoj su nam pričali - poručio je Vučić.

Kako je nedavno objavljeno, predsednik Srbije je, nakon što je dobio lekarski izveštaj o Mladićevom stanju, pisanim putem zatražio od Haga da general poslednje dane provede u bolnici u Srbiji. Prema tim navodima, zahtev je odbijen.

Mladić je, prema ranijim rečima Vučića, bio u veoma teškom zdravstvenom stanju.

- Od ministra pravde Nenada Vujića sam obavešten da je njegovo zdravstveno stanje vrlo teško. Nije mogao da sedi, već su ga u bolnicu doveli u ležećem položaju i najkraće je odgovarao na pitanja. Ne razumem zašto nekome ne dopuste da poslednje dane provede van zatvorske ćelije - rekao je Vučić u aprilu.

Ratko Mladić preminuo je danas u 84. godini života u bolnici u Ševeningenu, nakon što je godinama služio doživotnu kaznu u Hagu.