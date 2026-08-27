Košarka

PAO POTPIS! U Partizanu se nije proslavio, sada će igrati za prošlosezonski hit Evrolige!

Новости онлајн/С.С.

27. 08. 2026. u 16:10

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Iskusni krilni centar stavio paraf na vernost španskom velikanu.

ПАО ПОТПИС! У Партизану се није прославио, сада ће играти за прошлосезонски хит Евролиге!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Doskorašnji košarkaš Partizana Dilan Osetkovski pre mesec i po dana ugovorio je sve detalje sa Valensijom, koja je danas ozvaničila njegov dolazak, pošto je Amerikanac prošao medicinske preglede.

Igrač koji može da odgovori zahtevima na krilnom centru i "petici" doputovao je u Španiju pre nekoliko dana, a prošao je više medicinskih pregleda da bi konačno bio predstavljen kao pojačanje "slepih miševa". Najprijatnije iznenađenje prošlosezonskog izdanja Evrolige je ozvaničilo njegov transfer pre osam dana, a sada je usledila i promocija, te je Osetkovski dobio "osmicu" na dresu.

Amerikanac je potpisao dvogodišnji ugovor sa Valensijom, dok je prošle sezone je u Partizanu beležio 7.2 poena u Evroligi i 8.4 u regionalnom takmičenju.

Osetkovski već ima iskustvo u ACB ligi, obzirom da je branio boje Unikahe od 2022. do 2025.  i osvojio veliki broj pehara sa klubom iz Malage, uključujući dve FIBA Lige šampiona, pre dolaska u Humsku.

Tokom karijere, Dilan Osetkovski je nastupao za nemačke klubove Ulm i Getngen, kao i francuski Asvel iz Vilerbana.

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