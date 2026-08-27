I HRVATI OTPISALI BLOKADERE - Alavanja: Studenti nemaju ni lidere ni ideju, osim ideje da ruše Vučića, a to nije dovoljno!

Iako hrvatski mediji već mesecima pomno prate svaki potez predsednika Srbije i rado daju prostor njegovim političkim protivnicima, na RTL-u je otvoreno priznato da blokaderima rušenje Aleksandra Vučića ne može biti jedini politički program

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Hrvatski mediji već duže vreme sa posebnom pažnjom prate politička dešavanja u Srbiji, izjave predsednika Aleksandra Vučića, ali i aktivnosti blokadera i opozicije. Poslednjih dana u njihovom fokusu našli su se i predstojeći vanredni parlamentarni izbori.

Iako su hrvatske televizije i portali neretko spremni da ustupe prostor blokaderima i najžešćim kritičarima aktuelne vlasti u Srbiji, ovoga puta čak su i njihovi analitičari morali da priznaju ono što je građanima Srbije već odavno jasno – blokaderski pokret nema ni lidere, ni zajedničku ideju, ni konkretan program koji bi ponudio biračima.

Ništa osim mržnje prema Vučiću

Tokom rasprave o izborima u Srbiji na hrvatskoj televiziji RTL analizirane su i poslednje izjave predsednika Vučića.

Novinar RTL-a upitao je da li je Vučićeva poruka iz spota: „Biće teški izbori. Oni su favoriti, a naše je da se borimo i da pokušamo da Srbiju spasemo” samo način da motiviše svoje pristalice.

Međutim, odgovor stručnjaka za komunikacije Mara Alavanje ogolio je najveći problem blokaderskog pokreta.

– To je možda i najzanimljivije pitanje zato što, zapravo, mi ne znamo mogu li se ljudi ujediniti oko studenata bez jednog lidera, bez jedne ideje, osim rušenja Vučića, što nije dovoljno, po meni, za rušenje – poručio je Alavanja.

Time je praktično priznao da se čitava blokaderska politika svela na jednu jedinu parolu – „srušiti Vučića” – bez odgovora na najvažnije pitanje: šta bi Srbiji ponudili nakon toga?

Bez programa se ne dobija poverenje građana

Blokaderi već duže od godinu dana pokušavaju da nezadovoljstvo, blokade i proteste pretvore u političku snagu, ali građanima još nisu predstavili ni zajedničkog lidera, ni ozbiljan državni program, ni konkretna rešenja za ekonomiju, Kosovo i Metohiju, energetiku, zdravstvo, obrazovanje ili dalji razvoj zemlje.

Umesto politike, biračima nude mržnju prema jednom čoveku. Umesto plana – rušenje. Umesto odgovornosti – anonimne plenume, međusobne sukobe i skrivanje iza navodno nestranačkog studentskog pokreta.

Takva ponuda, očigledno, više ne može da se prikrije ni u medijima iz Hrvatske, koji su blokaderima do sada bili izrazito naklonjeni.

stina koju više ni Zagreb ne može da prećuti

Alavanjina ocena zato predstavlja hladan tuš za sve koji su verovali da je dovoljno mesecima blokirati fakultete, saobraćajnice i svakodnevni život građana, a zatim očekivati da će birači bez pitanja podržati politički projekat bez imena, plana i odgovornosti.

Ako čak i analitičari na hrvatskoj televiziji priznaju da blokaderi nemaju ništa osim želje da sruše Vučića, jasno je koliko je njihov projekat politički prazan.

Na izborima se ne glasa samo protiv nekoga, već i za nečiji program, rezultate i viziju budućnosti. Upravo tu blokaderi ostaju bez odgovora – i bez realne šanse da pridobiju većinsku Srbiju.

(24 sedam)