"TUŽAN DAN ZA SVAKOG SRBINA" Ćerka generala Pavkovića o smrti Ratka Mladića

DANAS je tužan dan za Republiku Srpsku, Srbiju i za svakog Srbina zbog smrti generala Ratka Mladića, izjavila je Marija Pavković, ćerka generala Nebojše Pavković.

Foto: Tanjug/AP/Radivoje Pavičić

Ona je izrazila uverenje da će oni koji su sprovodili torturu nad generalom Mladićem jednog dana odgovarati za to. Naglasila je da joj je teško pala vest o smrti Mladića jer je sva situacija s njim asocirala na ono što je prošla sa svojim ocem i izrazila žaljenje što je generalu Mladiću uskraćeno da poslednje trenutke provede uz najbliže.

- Ovo nema veze ni sa kakvim pravom, ni sa sudom ni sa presudom. Ovde je stvar u tome kako se u srcu Evrope tretiralo jedno ljudsko biće, bez obzira ko je, šta je, odakle je, koje je nacionalnosti. Reč je ljudskom biću, a oni nisu dozvolili da to ljudsko biće na samrti poslednje dane ili sate provede sa svojom porodicom i izvan ćelije - rekla je Pavković za Srnu.

Pavković je naglasila da ne zna koji bi sud i koja institucija na svetu mogli da opravdaju to kršenje svake vrste civilizacijske humanosti i humanitarnog prava.

- Ti ljudi koji su odgovorni za to jednog dana će odgovarati za ovakvo nehumano i surovo ponašanje prema njemu i našim ljudima - rekla je Pavković.

Naglasila je da veruje da će general Mladić biti sahranjen uz kćerku Anu na groblju na Topčideru u Beogradu, kako je i želeo, te da će ga njegov narod dostojanstveno ispratiti na poslednji počinak.

(RT Balkan)