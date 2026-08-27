"TUŽAN DAN ZA SVAKOG SRBINA" Ćerka generala Pavkovića o smrti Ratka Mladića
DANAS je tužan dan za Republiku Srpsku, Srbiju i za svakog Srbina zbog smrti generala Ratka Mladića, izjavila je Marija Pavković, ćerka generala Nebojše Pavković.
Ona je izrazila uverenje da će oni koji su sprovodili torturu nad generalom Mladićem jednog dana odgovarati za to. Naglasila je da joj je teško pala vest o smrti Mladića jer je sva situacija s njim asocirala na ono što je prošla sa svojim ocem i izrazila žaljenje što je generalu Mladiću uskraćeno da poslednje trenutke provede uz najbliže.
- Ovo nema veze ni sa kakvim pravom, ni sa sudom ni sa presudom. Ovde je stvar u tome kako se u srcu Evrope tretiralo jedno ljudsko biće, bez obzira ko je, šta je, odakle je, koje je nacionalnosti. Reč je ljudskom biću, a oni nisu dozvolili da to ljudsko biće na samrti poslednje dane ili sate provede sa svojom porodicom i izvan ćelije - rekla je Pavković za Srnu.
Pavković je naglasila da ne zna koji bi sud i koja institucija na svetu mogli da opravdaju to kršenje svake vrste civilizacijske humanosti i humanitarnog prava.
- Ti ljudi koji su odgovorni za to jednog dana će odgovarati za ovakvo nehumano i surovo ponašanje prema njemu i našim ljudima - rekla je Pavković.
Naglasila je da veruje da će general Mladić biti sahranjen uz kćerku Anu na groblju na Topčideru u Beogradu, kako je i želeo, te da će ga njegov narod dostojanstveno ispratiti na poslednji počinak.
(RT Balkan)
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