Politika

VUČEVIĆ RASKRINKAO PSG: Dok vatrogasci rizikuju živote, oni pišu sramna saopštenja - jedini plan im je da zapale i razruše Vojvodinu

В.Н.

27. 08. 2026. u 13:35

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PREDESEDNIK SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je danas, povodom navoda Pokreta slobodnih građana (PSG) da režim ne voli Vojvodinu i da požar u Deliblatskoj peščari nije slučajan", da se, dok se neodgovorna, lažna elita bavi politikanstvom, odgovorne službe lavovski bore protiv vatrene stihije.

ВУЧЕВИЋ РАСКРИНКАО ПСГ: Док ватрогасци ризикују животе, они пишу срамна саопштења - једини план им је да запале и разруше Војводину

FOTO: Vidoje Manojlović

- Dok vatrogasci rizikuju živote, PSG piše sramotna saopštenja. Da li o 'zlu i nebrizi' pričaju oni isti članovi PSG-a iz Novog Sada koji su direktno optuženi za terorizam i rušenje ustavnog poretka? - naveo je Vučević na mreži X.

Vučević je upitao da li o „zlu i nebrizi“ pričaju oni isti članovi PSG-a iz Novog Sada koji su spremali nasilje, haos i napad na sopstvenu državu i dodao da bi oni danas da dele lekcije o moralu.

- O očuvanju Vojvodine pričaju oni kojima je jedini plan da je zapale, razruše i odvoje. Nema ništa od toga. Srbija pobeđuje! - naveo je Vučević.

Vojvođanski odbor Pokreta slobodnih građana (PSG) je u saopštenju objavljenom u sredu izneo tvrdnje da vlast "iskonski mrzi" Vojvodinu i da požar u deliblatskoj peščari nije bio nesrećni slučaj, već "proračunata politika" i rezultat politike "nebrige, neznanja, lopovluka i zla" koju, kako tvrde, vlast godinama sprovodi prema Vojvodini.

(Tanjug)

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