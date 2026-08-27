MACUT SA AMBASADOROM IRANA: Imamo dobru osnovu za još bolju saradnju

PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas sa ambasadorom Islamske Republike Iran u Beogradu Muhamedom Sadekom Fazlijem o daljem razvoju odnosa dve države.

FOTO: Tanjug/VLADA REPUBLIKE SRBIJE/ SLOBODAN MILJEVIĆ (HO)

Kako je navedeno u saopštenju Vlade Srbije, Macut je zahvalio Iranu na podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, kao i na učešću na Specijalizovanoj međunarodnoj izložbi Ekspo 2027, koja će sledeće godine u Beogradu okupiti ceo svet.

Macut je istakao višedecenijsku saradnju Srbije i Irana, budući da se sledeće godine navršava 90 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, koje, kako je rekao, karakterišu prijateljstvo i uzajamno razumevanje i uvažavanje.

Macut je izrazio posebno zadovoljstvo povodom velikog interesovanja iranskih studenata za studiranje na univerzitetima u Srbiji u okviru projekta "Svet u Srbiji".

Ambasador Fazli je ocenio da tradicionalno prijateljski odnosi Srbije i Irana predstavljaju dobru osnovu za dalje unapređenje saradnje.



(Tanjug)