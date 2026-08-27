NOVINAR ŽESTOKO IZVREĐAO HRVATE: "Taj klub je neprijatna i sramotna priča"
Na udaru poljskog novinara bio je Hajduk
Fudbaleri Hajduka iz Splita imaju istorijsku priliku da se nakon 16 dugih godina konačno domognu grupne faze jednog evropskog takmičenja. Poslednji put su u Evropi igrali u sezoni 2010/2011, kada su u grupi sa Zenitom, Anderlehtom i AEK-om zauzeli poslednje mesto. Ipak, put do cilja neće biti lak, pogotovo nakon remija na Poljudu protiv Rakova (2:2).
Osim pritiska rezultata, Splićane je dočekala i žestoka provokacija iz poljskih medija. Novinar Dominik Pjehota je u analizi za tamošnji "Kanal Sportowy" bio nemilosrdan prema hrvatskom klubu, nazvavši ga "mokrom krpom".
– Jako me veseli cela ova priča oko Hajduka. Ako bi se za neku ekipu moglo reći ono što se kod nas popularno naziva "mokra krpa", odnosno ako bi neko u kvalifikacijama trebalo da ponese tu titulu, mislim da je Hajduk definitivno kandidat. Oni su već deceniju i po bez grupne faze – istakao je Pjehota.
On se tu nije zaustavio, već je istoriju neuspeha Hajduka nazvao sramotnom.
– To je prilično neprijatna i sramotna priča kada se pogleda od kojih ekipa ispadaju. Praktično svake godine kreću u kvalifikacije i svake godine završavaju put, nebitno da li igraju protiv Rozenborga ili nekih drugih, uvek pokleknu. Nadam se da će se večeras ta tradicija samo nastaviti – zaključio je poljski novinar.
Podsetimo, Hajduk je kroz istoriju kvalifikacija imao niz neshvatljivih ispadanja od objektivno slabijih rivala, što Poljaci sada koriste kao psihološko oružje pred odlučujućih 90 minuta borbe za evropsku jesen.
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