Česi bruje o Rijeri pred revanš sa Plzenjom: Trener Zvezde spreman da napravi NEZAPAMĆEN potez!

Jedna izjava Španca privukla je veliku pažnju čeških medija

Foto: Printskrin Facebook/FK Crvena zvezda

Crvena zvezda u četvrtak od 19 časova igra revanš meč plej-ofa za plasman u Ligu Evrope protiv Viktorije Plzenj, a duel u Češkoj privukao je veliku pažnju tamošnjih medija. Posebno je u centru pažnje trener srpskog šampiona Albert Rijera, čiji je nastup na konferenciji za medije ostavio snažan utisak na domaće novinare.

Ugledni češki portal "Sport.cz" posvetio je veliku pažnju Rijerinom karakteru, njegovim odgovorima, ali i neobičnom pristupu utakmici u kojoj Zvezda brani ogromnih 3:0 iz prvog susreta.

Češki medij Rijeru opisuje kao „oštroumnog trenera“ koji je spreman da napravi i potez kakav se retko viđa u fudbalu. A upravo jedna njegova izjava posebno je odjeknula.

- Čim vidim da je bilo koji moj igrač pasivan, menjam ga. Neću tolerisati alibi. Ako neko dva puta vrati loptu nazad, reagovaću u petom minutu. Možda će to biti rekord. Igrači moraju da shvate da ne želimo da čekamo. Ništa. Nikada - rekao je Rijera.

Ova izjava jasno pokazuje kakav fudbal španski stručnjak želi od svojih igrača, čak i kada njegov tim ima ogromnu prednost iz prvog meča.

Riera je tokom konferencije više puta ponovio da za njega rezultat iz Beograda ne menja ništa u pripremi revanša.

- Odmah posle utakmice u Beogradu rekao sam igračima da nije gotovo. Nemamo prednost. Atmosfera je drugačija, igramo u gostima. Ne možemo da čekamo ništa. Ne mogu da pripremim ekipu ni za šta drugo osim da ide na pobedu. I ne nameravam da radim bilo šta drugo - poručio je trener Zvezde.

Češki novinari posebno su se osvrnuli na njegovu strast i način komunikacije, navodeći da Rijera „može da govori sa neverovatnom strašću“ kada se obraća novinarima.

Španski trener je, međutim, priznao da očekuje potpuno drugačiju utakmicu u odnosu na onu odigranu u Beogradu. Viktorija će imati podršku svojih navijača, a na klupi domaćina biće novi trener Radoslav Kovač.

Posebno zanimljiv deo konferencije odnosio se na sastav Zvezde. Nakon što je kombinovani tim crveno-belih za vikend savladao Čukarički sa 4:0, Rijera se našao pred pitanjem da li će napraviti promene u startnoj postavi. Odgovor je bio u njegovom stilu.

- Voleo bih zaista da vam kažem šta planiram. Ali ovde sa nama sedi češki novinar. To bi protivniku dalo prednost. Samo ću reći da volim iznenađenja. Tako da možda dobijete jedno - rekao je Rijera.

Češki mediji navode i da je trener Zvezde tokom pripreme za revanš analizirao utakmice Libereca iz prošle sezone, kako bi što bolje procenio šta može da očekuje od Kovača, koji je prethodno dve godine vodio upravo taj klub.

Rijera je, dakle, još jednom pokazao da ne želi da se uklopi u klasične trenerske obrasce. Iako Zvezda u Plzenj dolazi sa 3:0, španski stručnjak insistira na tome da njegova ekipa ne sme da razmišlja o čuvanju rezultata. A ako neko od njegovih fudbalera već na početku utakmice bude igrao pasivno, Rijera je spreman da povuče potez koji bi mogao da uđe u istoriju.

Izmena u petom minutu revanša zbog dva vraćena pasa? Ako se Rijerina najava obistini, Zvezda bi mogla da priredi jednu od najneobičnijih scena u evropskom fudbalu.