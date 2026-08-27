KAKO SU NA NJEMU NAPRAVILI PROFIT? Dao dva gola za sezonu, a Čelsi ga prodaje za preko 50 miliona evra
Engleski fudbaler Lijam Delap novi je igrač Notingem Foresta, saopštio je danas engleski klub.
Delap (23) je sa Forestom potpisao petogodišnji ugovor, a u klub dolazi iz Čelsija za 52,5 miliona evra, što predstavlja najveću kupovinu u istoriji Notingema, prenosi Skaj sport.
- Jedva čekam da počnem, ovo je veliki klub sa bogatom istorijom. Razgovarao sam sa menadžerom i dopada mi se njegovći korak. Nadam se da ću davati golove. Jedva čekam da čujem huk sa tribina "Siti graunda" i da osetim podršku navijača, jer znam koliko su glasni i važni. Kao tim možemo da izgradimo nešto zaista snažno, a glavni cilj je da se borimo za vrh i postanemo jedan od vodećih klubova u Premijer ligi - rekao je Delap.
Engleski fudbaler je prošle sezone odigrao 41 utakmicu za Čelsi i zabeležio dva gola i četiri asistencije, ali su i pored veoma slabe statistike i nastupa "plavci" napravili ozbiljan profit pošto su ga pre godinu dana Ipsviču platili 35 miliona evra.
Ponovo je londonski tim pokazao da je majstor za prodaju igrača i iz godine u godinu zarađuje ozbiljan novac na mladim fudbalerima koji se nisu baš najbolje pokazali u njihovom dresu (Ugočukvu, Broja, Santos, Madsen...)
Delap je tokom karijere igrao još i za Derbi, Mančester siti, Stouk, Preston, Hal i Ipsvič.
On je za mladu reprezentaciju Engleske odigrao 12 mečeva i postigao tri gola.
Svoj debi bi mogao upisati već u subotu kada će Notingem gostovati Liverpulu u drugom kolu Premijer lige.
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