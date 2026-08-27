Dominik Livaković zvanično u Barseloni

Ugovor je potpisan do 2030. godine

Ayman Aref Mohamed Saad El Din / imago sportfotodienst / Profimedia

Golman fudbalske reprezentacije Hrvatske Dominik Livaković prešao je iz Fenerbahčea u Barselonu, saopštio je danas španski klub.

Livaković (31) je sa Barselonom potpisao ugovor do 30. juna 2030. godine.

Hrvatski golman je najveći deo karijere proveo u Dinamu, u kojem je bio na pozajmici tokom drugog dela prošle sezone.

On je odigrao 79 utakmica u dresu reprezentacije Hrvatske, a bio je član selekcije koja je 2022. godine osvojila bronzu na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Inače, Barselona večeras dočekuje Atletik Bilbao u zaostalom meču prvog kola španskog prvenstva.