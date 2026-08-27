PADOBRANAC NA ČELU KFOR: Ko je italijanski general-major Roberto Vergori koji uskoro preuzima mirovnu misiju na KiM

Težak zadatak čeka italijanskog general-majora Roberta Vergorija, upravo nominovanog da od jeseni preuzme komandu nad Kforom, da u skladu s mandatom međunarodnih snaga na Kosovu i Metohiji obezbedi sigurnost srpskog i drugog nealbanskog stanovništva, koje je suočeno sa sve većim pritiscima i jednostranim potezima vlasti u Prištini.

foto: Matteo Placucci / Zuma Press / Profimedia

Vergori (54) će naslediti turskog general-majora Ozkana Ulutaša, koji je sadašnji mandat na čelu Kfora preuzeo 3. oktobra prošle godine od italijanskog generala Enrika Barduanija. Posle približno godinu dana komandovanje će se ponovo vratiti u ruke Italijana.

Proces primopredaje već je počeo. Ulutaš je u sedištu Kfora u Prištini primio rukovodstvo predstojeće 31. rotacije, predvođeno Vergorijem. Budući komandant učestvovao je u programu upoznavanja novog rukovodstva sa operativnim procedurama misije. Za novog zamenika komandanta određen je turski brigadni general Onur Čakidži.

Vergori ima veliko iskustvo iz međunarodnih vojnih operacija. Rođen je u Lećeu, Vojnu akademiju u Modeni pohađao je od 1990. do 1992, a oficirsko školovanje nastavio u Torinu. Karijeru je gradio prvenstveno u padobranskim jedinicama. Službovao je u 183. padobranskom puku "Nembo", a kasnije komandovao 2. bataljonom "Tarkvinija“ 187. padobranskog puka "Folgore".

Deo vojnog usavršavanja završio je u Velikoj Britaniji, gde je od 2008. do 2009. pohađao napredni komandno-štabni kurs, a zatim je do septembra 2011. služio u Generalštabu britanske vojske. Od 2016. komandovao je 5. pešadijskim pukom "Aosta".

Od avgusta 2020. u narednih godinu dana predvodio je italijansku bilateralnu vojnu misiju pomoći i podrške u Libiji, a potom je preuzeo komandu nad čuvenom padobranskom brigadom "Folgore". Od februara do avgusta 2023. komandovao je zapadnim sektorom misije UNIFIL u Libanu. Za novu dužnost posebno je značajno što mu Kosovo i Metohija nisu nepoznati. Tokom karijere učestvovao je u međunarodnim operacijama na KiM, kao i u Severnoj Makedoniji, Avganistanu, Libanu i Libiji.

Vergori će preuzeti Kfor koji trenutno broji približno 4.600 vojnika iz 31 zemlje članice NATO i partnerskih država.