SOFIJA POTVRDILA: Ruskom avionu "iljušin 76" dozvoljen prelet preko Bugarske na zahtev Srbije

RUSKI avion za gašenje požara "iljušin 76" preleteo je sinoć bugarski vazdušni prostor na putu ka Srbiji da bi pomogao u gašenju požara, a nakon što je srpska strana poslala zahtev, saopštilo je danas bugarsko Ministarstvo saobraćaja i komunikacija.

Foto: MUP

Kako se navodi, prelet ruskog aviona preko bugarske teritorije izvršen je nakon zahteva srpske strane u vezi sa požarima u Srbiji, prenosi BTA.

Portal "Novinite" podseća da je ruskim avionima zabranjeno letenje u evropskom vazdušnom prostoru.

Avion "iljušin 76" ruskog Ministarstva za vanredne situacije počeo je danas gašenje požara u Deliblatskoj peščari nakon što je sinoć sleteo na aerodrom u Nišu.

"Iljušin" je poleteo sa niškog aerodroma "Konstantin Veliki", a u jednom naletu može da izbaci do 42 tone vode.

Ruski avion će gasiti požare u koordinaciji sa Helikopterskom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, saopštio je ranije potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

"Po nalogu ruskog predsednika Vladimira Putina, avion Il-76 sa posadom i operativnom grupom za vanredne situacije poslat je u Republiku Srbiju radi gašenja šumskih požara", saopštila je pres-služba ministarstva.

Ambasada Rusije u Beogradu saopštila je da se Srbija obratila Rusiji za pomoć, zbog kritičnog pogoršanja situacije sa požarima i ugroženosti naseljenih mesta.

Kako se navodi, zajednički napori biće usmereni na lokalizaciju šumskih požara, kao i na zaštitu naseljenih mesta i kritične infrastrukture od opasnosti koju prouzrokuje širenje vatre, prenosi Sputnjik.

U saopštenju se ističe da je u regionu izuzetno teška situacija sa šumskim požarima, kao i da "razmere požara predstavljaju ozbiljnu pretnju infrastrukturi i stanovništvu".

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari