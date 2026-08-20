HORDE MIGRANATA SE ISKRCAVAJU, DOK TURISTI UŽIVAJU NA PLAŽI: Jezive scene sa španske teritorije (VIDEO)
SNIMCI sa španskih plaža podsećaju na apokalipsu.
Seuta je bila samo inicijalna kapisla da se sada desetine hiljada migranata usudi i krene u ilegalno iskrcavanje na španske plaže i to u jeku sezone.
Snimci lede krv u žilama.
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