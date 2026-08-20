Svet

HORDE MIGRANATA SE ISKRCAVAJU, DOK TURISTI UŽIVAJU NA PLAŽI: Jezive scene sa španske teritorije (VIDEO)

Симеуновић А. Милош

20. 08. 2026. u 16:08

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SNIMCI sa španskih plaža podsećaju na apokalipsu.

ХОРДЕ МИГРАНАТА СЕ ИСКРЦАВАЈУ, ДОК ТУРИСТИ УЖИВАЈУ НА ПЛАЖИ: Језиве сцене са шпанске територије (ВИДЕО)

Foto: AP Photo/Bernat Armangue

Seuta je bila samo inicijalna kapisla da se sada desetine hiljada migranata usudi i krene u ilegalno iskrcavanje na španske plaže i to u jeku sezone.

@okdiario_oficial 🔴 Una patera con 62 inmigrantes ilegales desembarca en Cartagena (Murcia). Una patera con 62 inmigrantes ilegales ha llegado a Cala del Barco, en Cartagena (Murcia), a plena luz del día y ante numerosos bañistas. La embarcación se aproximó a escasos metros de la orilla y sus ocupantes comenzaron a lanzarse al agua para alcanzar la playa, mientras varios testigos alertaban al 112 y grababan la escena. Tras el desembarco, la lancha volvió rápidamente mar adentro y se alejó de la costa. La llegada generó momentos de preocupación entre los presentes, algunos de los cuales abandonaron la playa y se dirigieron hacia sus vehículos. «Estoy temblando», aseguraba uno de los testigos ante lo ocurrido. 📲 ¡Comparte el vídeo! #patera #inmigrantes #ilegales #murcia #viral ♬ sonido original - OKDIARIO

Snimci lede krv u žilama.

@thesun This is the shocking moment dozens of migrants leap off a boat and take over a packed tourist beach in Spain forcing holidaymakers to flee. Up to 60 migrants were seen onboard the vessel as it approached the popular cove. Click above to read the full story. #news #immigration #politics #spain #holiday ♬ original sound - The Sun

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