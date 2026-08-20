PAKAO NA MARAKANI I "FUDBALSKI TRAMP": Evo čega se Česi pribojavaju pred duel Crvena Zvezda - Viktorija Plzenj

FUDBALERI Crvene zvezde na "Marakani" će dočekati Viktoriju Plzenj, a pred prvi meč plej-ofa za Ligu Evrope češki mediji bavili su se duelom i to obilno.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Tamošnji mediji govore o "užarenoj Marakani", "srpskom paklu" problemima sa putovanjem, a novog trenera Zvezde nazivaju fudbalskim Trampom.

Navijači Zvezde očekuju reakcjiu nakon što su njihovi puleni eliminisani iz kvalifikacija za LIgu šampiona, a Česi su saglasni - Zvezda je favorit.

Ugledni "iDNES" praktično čitavu najavu utakmice gradi oko atmosfere koja očekuje fudbalere Viktorije. Naslov njihovog teksta dovoljno govori:

"Plzenjske fudbalere čeka srpski pakao na Marakani."

Česi podsećaju da stadion zvanično nosi ime legende Rajka Mitića, ali da je mnogo poznatiji pod nadimkom Marakana i posebno ističu njegov kapacitet od oko 55.000 mesta. Za njih večerašnja utakmica nije samo duel protiv kvalitetnog protivnika. To je, prema načinu na koji najavljuju meč, i veliki psihološki test.

Buka, pritisak sa tribina, temperament beogradske publike i atmosfera evropske utakmice na Zvezdinom stadionu predstavljeni su gotovo kao poseban igrač srpskog šampiona.

RIJERA? ZA ČEHE JE "FUDBALSKI TRAMP"

A možda i najveća pikanterija dana stiže sa "iDNES-a". Češki portal posvetio je ogroman prostor novom treneru Crvene zvezde Albertu Rijeri, ali ga nije predstavio klasičnim trenerskim tekstom.

Naslov glasi: "Samouvereni osobenjak ili čovek bez nivoa? Plzenju na putu stoji fudbalski Tramp."

Da, upravo tako. Fudbalski Tramp.

Češki novinari Rijeru predstavljaju kao ekstremno samouverenog, impulsivnog i nekonvencionalnog čoveka koji gde god dođe vrlo brzo privuče ogromnu pažnju. Podsećaju na njegove prethodne angažmane i njegov stil ponašanja, a činjenicu da je praktično preko noći preuzeo Zvezdu posle evropskog debakla predstavljaju kao dodatnu nepoznanicu za Viktoriju.

Plzenj, dakle, ne zna kakva će Zvezda izaći na teren. Ne zna ni koliko Zvezda može da se promeni za tako kratko vreme pod novim trenerom. A baš to Česi vide kao jedan od najvećih znakova pitanja pred utakmicu.

Kao da promene na Zvezdinoj klupi i strah od "Marakane" nisu dovoljan problem, Viktorija je uoči utakmice prošla kroz pravu malu putnu agoniju. Češki "Sport.cz" jutros je izašao sa naslovom:

„Plzenj u problemima. U Beogradu se nije čak ni domogao glavnog stadiona."

Sve je počelo još u Pragu. Ekipa Viktorije stigla je na aerodrom pred planirani polazak za Srbiju, ali se avion čarter kompanije kojim je trebalo da doputuju u Beograd – pokvario. Od planiranog leta nije bilo ništa. Morali su da čekaju zamenski avion. I čekali su dugo.

Umesto prema prvobitnom planu, Plzenj je prema Beogradu krenuo sa oko šest i po sati zakašnjenja, dok pojedini češki mediji navode da je čitava razlika bila blizu sedam sati. To je potpuno poremetilo plan gostiju.

Dolazak u Srbiju se pomerio, priprema je morala da bude promenjena, a Viktorija na kraju nije odradila planirani trening na glavnom terenu "Marakane". Umesto mirne pripreme za jednu od najvažnijih utakmica sezone – višesatno čekanje na aerodromu. Nije baš idealna uvertira za "srpski pakao".

Postoji i jedna veoma važna psihološka razlika između dva kluba. Oba žele Ligu Evrope, ali ako Viktorija izgubi dvomeč – evropska sezona joj nije završena. Česi imaju zagarantovanu Ligu konferencije. Isto važi i za Zvezdu, ali očekivanja u Beogradu potpuno su drugačija.

Posle neuspeha u kvalifikacijama za Ligu šampiona, novo ispadanje u samo nekoliko nedelja bilo bi ozbiljan udarac za skupoceni tim pravljen za daleko ozbiljnije domete. Zato večerašnji meč nije samo borba za prednost pred revanš u Plzenju.

Za Zvezdu je to utakmica u kojoj mora da pokaže da evropski poraz od Hapoela nije početak ozbiljne krize.

A za Čehe? Oni dolaze sa šest i po sati zakašnjenja, bez treninga na glavnom terenu, na stadion koji njihovi mediji nazivaju "srpskim paklom", protiv ekipe koja je favorit i sa trenerom kojeg su samo nekoliko sati pred meč nazvali – fudbalskim Trampom.

Teško da su u Plzenju mogli da zamisle zanimljiviju uvertiru za Beograd.

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