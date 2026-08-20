BUKTI POŽAR U DELIBLATSKOJ PEŠČARI: Zahvatio šumu na oko kilometar od naseljenog mesta Grebenac

POŽAR u Deliblatskoj peščari zahvatio je kompleks šuma na oko kilometar od naseljenog mesta Grebenac, izjavio je danas Lućijan Augustin iz preduzeća "-Prethodna noć, isto kao i mnoge prethodne, je bila nepovoljna.

FOTO: Vojvodinašume

Otvoreni plamen je goreo celu noć, uhvatio je veliki kompleks šuma iza naseljenog mesta Grebenac, tako da je prišao na nekih kilometar udaljenosti od naseljenog mesta. Tu očekujemo sad 'Iljušina' da dejstvuje baš u tom pravcu. Imajući u obzir da je to veliki kompleks borove šume, sigurno će spustiti taj krunski požar koji je najopasniji i koji se najbrže širi, rekao je Augustin za RTV Pančevo.

On je istakao da su krunski požari najopasniji jer vatra zahvata krošnje stabala što, zbog teškog terena, otežava gašenje.

-Kada je prizemni požar, vatrogasci i dobrovoljci, svi koji gase, mogu da ga zaustave i vodom i naprtnjačama i mlatilicama, ali kada ode u krošnje, tu su ugroženi ljudski životi. Vatrogasni topovi mogu da gase jedino, ali jedino na asfaltu mogu da gase, a cela peščara nije pristupačna za takav vid gašenja, ukazao je on.

Dodao je da radnici preduzeća "Vojvodinašume", zajedno sa Sektorom za vanredne situacije, koordinišu akcije gašenja.

-Naši šumari i ljudi konstantno sa njima obilaze teren, upućuju ih na puteve i na pristupne puteve. Koordinišemo svakodnevno sa Sektorom za vanredne situacije, sa kriznim štabom i pomažemo koliko god možemo, rekao je Augustin.

On je istakao da je najugroženije trenutno na pravcu iza mesta Kajtasovo i Grebenac, kao i da je pre dva dana požar zahvatio ograđeno lovište, zbog čega su kapije odmah otvorene da bi životinje mogle da pobegnu.

-Juče nije bilo širenja u lovištu, tako da je možda jedna četvrtina do jedne trećine lovišta zahvaćeno, ali veliki deo lovišta i dalje nije zahvaćen požarom, tako da divljač nije u opasnosti, ima gde da se skloni, dodao je on.

Naveo je da su svi koji učestvuju u gašenju požara, oko 400 ljudi sa oko 100 vozila, u potpunosti posvećeni cilju da zaštite naseljena mesta.

-Moramo da budemo na oprezu i svim snagama da se trudimo da zaštitimo naseljena mesta, rekao je Augustin.

Tanjug

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