"NEDELJU DANA POSLE TOGA POTPISUJU BONGU..." DŽedi Osman o razlozima zbog čega je otišao iz Panatinaikosa

Džedi Osman je u jednosatnom razgovoru za jedan turski podkast pričao o razlozima prelaska iz Panatinaikosa u redove ljutog rivala - PAOK.

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Mnogima nije jasno zašto se Osman odlučio na potez da napustio PAO u trenicima kada je u klub stigao Željko Obradović. Ipak Džedi kaže da je osetio da treba da promeni sredinu.

„Pričao sam i sa Obradovićem i sa predsednikom. Nekad igrač oseti da li je poželjan ili nije… Shvatiš te odnose koji postoje. Osetio sam to i onda su stvari išle svojim tokom. Kada smo pričali prvi put generalni menadžer Panatinaikosa mi je rekao da me žele. Rekao mi je da su srećni sa mnom i da ćemo pričati kada bude došao novi trener“, kaže Osman.

Dodaje da su i klub i on želeli da se saradnja nastavi.

„Nedelju dana posle toga međutim potpisuju Bongu. Igrač može da dođe i ode, nemam problem s tim. Volim da se nadmećem za svoju poziciju. I u NBA sam kao ruki zaradio svoje mesto. Posle toga me niko nije zvao dve ili tri nedelje. Verovatno su između redova hteli da mi poruče da me žele, ali da ako ja hoću da odem mogu. Tako da sam shvatio da želim da idem tamo gde me zaista žele“.