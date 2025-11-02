MILA PAJIĆ NIJE PROTERANA, VEĆ JE BEGUNAC OD ZAKONA Vučić: Nisu hteli da drže transparent "ruke su vam krvave" nego da zauzimaju institucije

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je izjavu blokaderke Mile Pajić koja smatra da je proterana jer je rekla "ruke su vam krvave".

- "Ruke su vam krvave" je govorilo bar milion i po ljudi u ovoj zemlji, pa niko od tih ljudi nije proteran i niko nije proterao ni Milu Pajić nego je begunac od zakona. Nisu oni hteli da drže transarent "ruke su vam krvave" nego da zauzimaju institucije upotrebom nasilja i terorizma. - rekao je Vučić.