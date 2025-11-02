Politika

MILA PAJIĆ NIJE PROTERANA, VEĆ JE BEGUNAC OD ZAKONA Vučić: Nisu hteli da drže transparent "ruke su vam krvave" nego da zauzimaju institucije

02. 11. 2025. u 11:14

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je izjavu blokaderke Mile Pajić koja smatra da je proterana jer je rekla "ruke su vam krvave".

МИЛА ПАЈИЋ НИЈЕ ПРОТЕРАНА, ВЕЋ ЈЕ БЕГУНАЦ ОД ЗАКОНА Вучић: Нису хтели да држе транспарент руке су вам крваве него да заузимају институције

- "Ruke su vam krvave" je govorilo bar milion i po ljudi u ovoj zemlji, pa niko od tih ljudi nije proteran i niko nije proterao ni Milu Pajić nego je begunac od zakona. Nisu oni hteli da drže transarent "ruke su vam krvave" nego da zauzimaju institucije upotrebom nasilja i terorizma. - rekao je Vučić.

ALEKSANDAR VUČIĆ: Politički gambit decenije
ALEKSANDAR VUČIĆ: Politički gambit decenije

Politička 2025. godina u Srbiji ostaće upamćena kao godina u kojoj je predsjednik Aleksandar Vučić zatvorio jedan od najturbulentnijih ciklusa u savremenoj srpskoj politici — bez sile, bez revanšizma i bez simboličkog rušenja protivnika, već kombinacijom smirenosti, dugotrajnog političkog disanja i državničke samokontrole.

02. 11. 2025. u 11:14

