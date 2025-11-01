STIGLO POJAČANJE ZA BLOKADERE: Naravno da su u pitanju baš oni
POJAČANjE je, kao što je bilo očekivano, stiglo iz susedne Hrvatske, što se može videti po karakterističnim "ZG" tablicama.
Četvoro članova Pokreta slobodnih građana i organizacije "Stav" dalo intervju za hrvatski portal. U Srbiji su optuženi za rušenje ustavnog poretka, a u Hrvatskoj ih dočekuju kao heroje, kao što su ranije preneli mediji.
Sa njihovim novinarima susreli su se u Zagrebu, gde ih, očigledno, dočekuju kao heroje.
Njihovo prisustvo u Hrvatskoj jasno pokazuje umešanost stranih faktora u organizaciju blokada u Srbiji.
(Alo)
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
SANjA RASKINULA VERIDBU: Rekla sam mu "da" pa shvatila da je ipak "ne"
VODITELjKA Sanja Marinković ugostila je pevačice, Radu Manojlović, Tijanu Dapčević, Vanju Mijatović, pevače Bojana Vaskovića iz Lexington benda i Mirzu Selimovića.
01. 11. 2025. u 10:39
Komentari (0)