STIGLO POJAČANJE ZA BLOKADERE: Naravno da su u pitanju baš oni

POJAČANjE je, kao što je bilo očekivano, stiglo iz susedne Hrvatske, što se može videti po karakterističnim "ZG" tablicama.

Foto: Printskrin

Četvoro članova Pokreta slobodnih građana i organizacije "Stav" dalo intervju za hrvatski portal. U Srbiji su optuženi za rušenje ustavnog poretka, a u Hrvatskoj ih dočekuju kao heroje, kao što su ranije preneli mediji.

Sa njihovim novinarima susreli su se u Zagrebu, gde ih, očigledno, dočekuju kao heroje.

Njihovo prisustvo u Hrvatskoj jasno pokazuje umešanost stranih faktora u organizaciju blokada u Srbiji.

(Alo)