HRVATI JADIKUJU NAD BAČULOVIM: Ne bi čudilo da je na platnom spisku njihove službe! (FOTO)

HRVATSKI mediji danas zdušno pružaju podršku uhapšenom blokaderu Miši Bačulovu!

Foto: Printscreen

Odmah nakon hapšenja u njihovim medijima povedena je kampanja podrške “vijećniku Miši Bačulovu”.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Čim ga ovoliko zdušno brane, i čim ovako plaču za njim, ne bi čudilo da je Bačulov na platnom spisku njihove službe!

Podsetimo, pripadnici Uprave kriminalisticke policije danas su u Novom Sadu uhapsili blokadera Mišu Bačulova jer je hteo da lažira svoje trovanje i da za navodni pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.

BONUS VIDEO:

Hapšenje blokadera Bačulova u Novom Sadu