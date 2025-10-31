HRVATI JADIKUJU NAD BAČULOVIM: Ne bi čudilo da je na platnom spisku njihove službe! (FOTO)
HRVATSKI mediji danas zdušno pružaju podršku uhapšenom blokaderu Miši Bačulovu!
Odmah nakon hapšenja u njihovim medijima povedena je kampanja podrške “vijećniku Miši Bačulovu”.
Čim ga ovoliko zdušno brane, i čim ovako plaču za njim, ne bi čudilo da je Bačulov na platnom spisku njihove službe!
Podsetimo, pripadnici Uprave kriminalisticke policije danas su u Novom Sadu uhapsili blokadera Mišu Bačulova jer je hteo da lažira svoje trovanje i da za navodni pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.
BONUS VIDEO:
Hapšenje blokadera Bačulova u Novom Sadu
Preporučujemo
CILj - SRUŠITI DRŽAVU: Kako je Bačulov trovanjem hteo da izazove građanski rat
31. 10. 2025. u 14:10
POGLEDAJTE: Kako je uhapšen blokader Miša Bačulov u Novom Sadu (VIDEO)
31. 10. 2025. u 13:21
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ODBRUSILA CARINIKU: Gocu na granici nazvali Rašinom mamom
PEVAČICA bez dlake na jeziku govori o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem, uvek se sa šalom osvrćući na razliku u godinama koja je mnogima bila glavna tema na početku njihovog zabavljanja.
31. 10. 2025. u 18:35
Komentari (11)