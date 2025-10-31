Politika

HRVATI JADIKUJU NAD BAČULOVIM: Ne bi čudilo da je na platnom spisku njihove službe! (FOTO)

В.Н.

31. 10. 2025. u 15:22

HRVATSKI mediji danas zdušno pružaju podršku uhapšenom blokaderu Miši Bačulovu!

ХРВАТИ ЈАДИКУЈУ НАД БАЧУЛОВИМ: Не би чудило да је на платном списку њихове службе! (ФОТО)

Foto: Printscreen

Odmah nakon hapšenja u njihovim medijima povedena je kampanja podrške “vijećniku Miši Bačulovu”. 

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Čim ga ovoliko zdušno brane, i čim ovako plaču za njim, ne bi čudilo da je Bačulov na platnom spisku njihove službe!

Podsetimo, pripadnici Uprave kriminalisticke policije danas su u Novom Sadu uhapsili blokadera Mišu Bačulova jer je hteo da lažira svoje trovanje i da za navodni pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države. 

