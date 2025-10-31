CILJ - SRUŠITI DRŽAVU: Kako je Bačulov trovanjem hteo da izazove građanski rat
PRIPADNICI Uprave kriminalisticke policije danas su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili u Novom Sadu blokadera Mišu Bačulova, jer je hteo da lažira svoje trovanje i da za navodni pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.
Bačulov je ovo, kako se sumnja, uradio ne bi li sutra tokom protesta u Novom Sadu izazvao revolt kod građana i kako bi došlo do eskalacije nasilja na ulicama tog grada i napada na neistomišljenike, predstavnike državnih organa i institucije.
Nije u ovom slučaju samo reč o lažnom trovanju.
Ovaj pokušaj podmetanja imao je za cilj počinjanje građanskog rata u celoj zemlji.
Agenda blokadera je krv na ulicama, gašenje ustavnog poretka i uništavanje života i predsednika Srbije i svih nedužnih ljudi, žrtava ovog čistog zla.
Govorimo o jednom od najozbiljnijih pokušaja destabilizacije države u novijoj istoriji Srbije.
Lažiranje trovanja - pri čemu bi se stvorio utisak da vlast ili njen vrh stoje iza napada na političkog neistomišljenika - predstavlja kombinaciju psihološkog, medijskog i političkog udara, osmišljenog da izazove lančanu reakciju: šok javnosti, gnev, a zatim i sukobe i najekstremnije nasilje.
Ovo je direktan pokušaj da se emocionalna temperatura društva podigne do tačke ključanja, a zatim da se krivica prebaci na predsednika države, kako bi se poljuljao legitimitet institucija i izazvalo haotično stanje, krv na ulicama i građanski rat.
Ovakva konstrukcija nije samo obična dezinformacija, već hibridna operacija, pažljivo planirana i višeslojna.
U njenoj osnovi je izmišljeno, odnosno iscenirano trovanje, sa detaljima koji deluju uverljivo (bolnica, lekarski izveštaji, svedoci, "curenje informacija"), ciljano plasiranje vesti u "nezavisne" medije i društvene mreže, kako bi se stvorila panika i bes, vezivanje narativa za predsednika Vučića, koji bi bio prikazan kao nalogodavac, organizovanje spontanih, ali zapravo koordinisanih protesta koji bi eskalirali u najgore nasilje u novijoj istoriji.
Narod mora da shvati razmere ovog zla koje nas je okružilo i koje organizovano radi na urušavanju naše države.
Podsetimo, slučaj Bačulova i njegove namere podsećaju na “masovno trovanje albanske dece” devedesetih godina u Prištini.
BONUS VIDEO: Hapšenje blokadera Bačulova u Novom Sadu
