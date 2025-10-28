USTAŠE ŽELE KRVOPROLIĆE: Hrvati direktno pozvali na ubijanje u Srbiji (FOTO)
U HRVATSKIM medijima direktno pozivaju na ubijanje u Srbiji.
Žele krvoproliće u našoj zemlji.
Naime, Jutarnji list, najveći i najznačajniji medij u Hrvatskoj, preneo je tekst pod naslovom "Srbija bi ove subote mogla planuti: "Ovo nam je zadnja prilika. Ili sad, ili nikad".
Kako sami ističu u naslovu, za njih će to biti "sudbonosni dan", dan kada se nadaju da će uspeti njihovi saborci da naprave haos na ulici.
Svima je do sada postalo jasno kakva žestoka antisrpska kampanja se vodi iz Hrvatske, od medija do političara.
Pored ustaša i njihovih medija na nasilje pozivaju i blokaderi, koji to isto nasilje i provode u delo mesecima unazad.
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je nedavno da su do sada 812 puta napadnute prostorije Srpske napredne stranke i Pokreta za narod i državu, a da je 29 njih u potpunosti uništeno, spaljeno i razbijeno i istakao da ni jedna prostorija ni jedne opozicione stranke u Srbiji nije napadnuta.
Na meti blokadera bile su prostorije SNS-a u Novom Sadu. Vandali su tada upadali ispred prostorija SNS-a, uzvikujući parole protiv predsednika Vučića i države, dok su nogama i palicama razbijali stakla, bacali kamenice i bukvalno čupali zastave Srbije. Demolirane su i prostorije SNS-a u Čačku, Kragujevcu, Vrnjačkoj Banji, brojnim beogradskim opštinama...
- Toliko o diktaturi i autokratiji u Srbiji. Ne postoji ni jedan sličan slučaj u celom svetu - rekao je Vučić.
Sa druge strane, predsednik je taj koji čuva mir i sve vreme nudi dijalog.
Preporučujemo
NASTAVLjA SE RAT MEĐU BLOKADERIMA: "Savo Manojlović je parazit koji krade" (FOTO)
28. 10. 2025. u 08:34
RUSI DONELI ODLUKU: Naftna kompanija prodaje svoju imovinu u inostranstvu zbog sankcija SAD-a
RUSKA naftna kompanija Lukoil saopštila je danas da, zbog uvođenja restriktivnih mera nekih država protiv te firme i njenih podružnica, namerava da proda svoju imovinu u inostranstvu.
27. 10. 2025. u 21:49
KAKO SE URUŠIO UKRAJINSKI FRONT? Stiglo upozorenje: Rusi će na proleće krenuti u novu ofanzivu
POSLE dva i po meseca žestokih borbi, crvena oznaka na vojnoj karti u Donjeckoj oblasti, poznata kao „zečije uši“, konačno je nestala.
27. 10. 2025. u 21:17
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)