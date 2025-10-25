Politika

"GRAĐANI PROTIV BLOKADA" ORGANIZUJU NOVE SKUPOVE: Borba ne prestaje, okupljanje i danas od 17 sati, na ovim lokacijama - Srbija te zove

В.Н.

25. 10. 2025. u 08:56

NOVI SKUPOVI "Građani protiv blokada" održaće se i danas, 25. oktobra.

Foto: Novosti

Centar za društvenu stabilnost, najavio je da će skupovi biti organizovani u tri grada sa početkom u 17 časova:

  • Požarevac, Tabačka čaršija i na Trgu oslobođenja
  • Kraljevo, Trg srpskih ratnika
  • Vranje, Raskrsnica Ulice Bore Stankovića i Bulevara AVNOJ-a.

