"GRAĐANI PROTIV BLOKADA" ORGANIZUJU NOVE SKUPOVE: Borba ne prestaje, okupljanje i danas od 17 sati, na ovim lokacijama - Srbija te zove
NOVI SKUPOVI "Građani protiv blokada" održaće se i danas, 25. oktobra.
Centar za društvenu stabilnost, najavio je da će skupovi biti organizovani u tri grada sa početkom u 17 časova:
- Požarevac, Tabačka čaršija i na Trgu oslobođenja
- Kraljevo, Trg srpskih ratnika
- Vranje, Raskrsnica Ulice Bore Stankovića i Bulevara AVNOJ-a.
Komentari (0)