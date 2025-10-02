PRAVNI ŠAMAR KURTIJU: Odlukom tzv. Ustavnog suda u Prištini poništeno samovlašće tehničkog premijera

ODLUKA Ustavnog suda u Prištini da parlament nije konstituisan dok se ne izabere potpredsednik iz redova srpske zajednice mala je, ali značajna pobeda za Srpsku listu (SL), i šamar za premijera u tehničkom mandatu privremenih institucija u pokrajini Aljbina Kurtija, po čijoj direktivi su poslanici "Samoopredeljenja" nedeljama protivzakonito opstruisali ovaj proces.

Foto: Profimedia

Istovremeno, Sud je naložio da se konstitutivna sednica skupštine završi u ustavom predviđenom roku, odnosno u roku od 12 dana od stupanja na snagu ove presude. Drugim rečima, poslanici za to vreme moraju da izaberu petog potpredsednika.

Poslovnik parlamenta, koji je pre nekoliko godina predložilo i usvojilo "Samoopredeljenje", bio je glavni argument Ustavnog suda da donese ovakvu presudu. Po ovom pravilniku većina poslanika iz redova srpske manjine predlaže kandidata za potpredsednika i on se bira većinom glasova.

Biće provokacija UOČI lokalnih izbora na KiM, 12. oktobra, Barac očekuje dalje dizanje tenzija i nove pokušaje da se diskredituje Srpska lista i oteža njeno učešće u izbornoj trci: - Svaki izborni proces Kurti koristi kao povod za novo maltretiranje Srba i novu priliku da se pokaže i dokaže da njima nije mesto na KiM. Uradiće sve da onemogući Srbe da se politički organizuju i samozaštite.

Srpska lista pozdravila je odluku suda koji je prihvatio njihov zahtev, odnosno doneo odluku da konstitutivna sednica nije završena jer nije izabran potpredsednik iz srpske zajednice.

- Sud je potvrdio naš stav da je predsedavajući skupštine iz redova Kurtijevog "Samoopredeljenja" postupio protivustavno i pokušao da još jednom oduzme ono što je definisano kao ustavno pravo srpskog naroda unutar parlamenta - poručili su iz SL, odakle su još jednom ukazali na brojne druge odluke režima iz Prištine kojima se uporno krše svi propisi i kolektivna i pojedinačna prava srpskog naroda.

Kako za "Novosti" ukazuje analitičar Srđan Barac, dešavanja u prištinskom parlamentu pokazala su da ni demokratija ni vladavina prava ne funkcionišu na prostoru KiM:

- Pokazalo se da oni koji imaju razne resurse i predstavljaju zaista moć na prostoru KiM mogu Kurtija, u nekom smislu, da ograniče. Zato se postavlja ključno pitanje zašto ne reaguju kada je reč o srpskom faktoru i zaštiti Srba na Kosovu i Metohiji.

Barac smatra da će razvoj događaja verovatno ići u pravcu da će na kraju Kurti shvatiti te signale, ali da i dalje neće promeniti politiku prema Srbima:

- Kurti je više pokazao da je spreman da se ponaša suprotno bilo kakvoj političkoj logici i spada u red političara-fanatika od kojih se može očekivati sve, pa i to da ne odustaje od blokade konstituisanja parlamenta, po cenu da se izbori ponove.

Analitičar Ognjen Gogić kaže za "Novosti" da bi dalji rasplet višemesečne političke krize u Prištini mogao biti jasniji kada Ustavni sud objavi kompletan tekst svoje odluke:

- Za sada su dali siže u kojem je ključna stvar da se skupština ne može smatrati konstituisanom dok se ne izabere i peti potpredsednik, iz redova srpskih poslanika. To znači da je na čekanju i izbor nove vlade.

On ističe da eventualno ponavljanje parlamentarnih izbora za sada nije tema, jer prvo mora da se razreši "gordijev čvor" oko konstituisanja skupštine:

- Tak kada se to dogodi, ona može biti raspuštena po dva osnova - jedan je da ne izaberu vladu u određenom roku, a drugi da sami poslanici donesu odluku o raspuštanju. E, sad, šta će se događati sa izborom petog potpredsednika videćemo, s obzirom na prethodni maratonski proces u kom nije bilo potrebne većine glasova za kandidata iz redova SL.

Konvencija SL u Zubinom Potoku U okviru predizborne kampanje za lokalne izbore Srpska lista održala je konvenciju u Zubinom Potoku, odakle je poručeno da se na izborima mora pokazati jedinstvo, a da je Srpska lista jedina koju podržava država Srbija. Skup koji je održan u velikoj sali Doma kulture "Stari Kolašin", započeo je intoniranjem himne Republike Srbije. Pored predsednika Srpske liste Zlatana Eleka i potpredsednika Igora Simića, konvenciji je prisustvovao i kandidat za gradonačelnika ove stranke u Zubinom Potoku Miloš Perović, nosilac liste u ovoj opštini Srđan Vulović, kao i kandidati za odbornike u lokalnoj skupštini. Elek je okupljenima poručio da su 12. oktobra "jedan glas, jedan narod i jedna istina" i da će 12. oktobra opština Zubin Potok biti vraćena časnim Kolašincima i Kolašinkama, onima koji su, kako je rekao, "sačuvali obraz i nisu se prodali za sitnu korist". D. Z.

Potrebne većine nije bilo ni za izbor Kurtijevog "aduta" Nenada Rašića, za kojeg iz SL poručuju da ne može da predstavlja Srbe na ovoj poziciji s obzirom na to da je, kako ukazuju, izbornim inženjeringom uguran u parlament. Gogić ističe da SL i sad treba da predloži kandidata za funkciju potpredsednika:

- Videćemo da li će se među albanskim strankama postići dogovor da ipak glasaju za taj predlog kako bi se konačno konstituisala skupština ili se blokada nastavlja.

D. M.