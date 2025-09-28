VUČIĆ SA SLOBODNIM GRAĐANIMA U OBRENOVCU: Ovde ima 6.000 ljudi, a večeras ih pumpa 2.700 u celoj Srbiji - gotova je ta priča odavno!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić šeta večeras sa narodom u Obrenovcu, na skupu građana protiv blokada.

Foto: Novosti

- Ne možemo svuda po Srbiji da šetamo. Ne možemo na Kosovu i Metohiji da se okupljamo, jer odmah kreću da hapse ljude - rekao je Vučić.

Veliki broj građana prilazi Vučiću da napravi selfi sa njim.

Foto: Printksrin

- Ovde je mnogo lepše i bolje, tu ste sa svojm narodom i ljudima. Ovde u Obrenovcu kad čovek pogleda objektivno, mislim da smo mnogo toga uradili u prethodnih 10 godina Od Miloša Velikog, 10 novih škola i vrtića, biblioteka, domovi zdravlja, doveli smo 5 fabrika. Sve smo to uradili, obnovili, sad se radi pijaca na otvorenom koja će biti u decembru gotova. Radimo novi atletski stadion na putu ka EKSPU, završavamo hotel. To nisam znao za hotel - rekao je Vučić.

Vučić je pitao koliko je ljudi u Obrenovcu, dobio je odgovor 6.000.

- Videću da li si dobro prebrojao - našalio se Vučić.

Foto: Printscreen

- Ne mogu da kažem da je ta televizija (RTS) apsolutno nepristojno blokaderska i antidržavna, to nije fer, bio bih kao i drugi. Mislim da su neke stvari nedopustive. Mislim da ne smeju da se zlouopotrbeljavaju deca, to nije prvi put.

- U celoj Srbiji ih nema, 2.700, neće biti 3.500 u celoj Srbiji. Sad pumpaju, gotova je ta priča odavno. Sada je sve do nas, ništa više nije do njih.

Novosti

- Ne znam šta znači dinstanje i karamelizovanje, ali se u politiku razumem. Savetovao sam im da je gotovo sa tom pričom, ali oni to ne razumeju.

- Govorio sam i na Njuzmaksu, suština je da ljudi hoće normalan i pristojan život. Kada im neko kaže "bu", to je strašan napad, a kad udare pesnicom Branku Lazić i Gocu Uzelac onda je to u redu. Nemojte to da radite. Oni u liberalno-anarhističkim medijima prave stvarnost drugačijom nego što jeste.

Foto: Printscreen

- Žrtve su bili svi ljudi koji su trpeli blokade i maltretiranje godinu dana.

Na pitanje o skrnavljenju murala Čarlija Kirka i stavljanje znaka Antife, Vučić kaže:

- Tramp ih je proglasio za terorističku organizaciju, a to su ljudi koji na jeziv način štete državi i protiv su njenih nacionalnih interesa.

Kaže da je Ani Brnabić za rođendan ostavio tortu.

Na pitanje o pisanju Nove S i N1 o statusu SNS-a unutar EPP-a, Vučić kaže.

- Imali su neki preliminarni sastanak, pozvani su Vučević kao predsednik SNS-a i Brnabić, mislim da će to biti u redu. Ali ne znam zašto je to njima najbitnije, kao mala deca, misle da će nešto da uradi.