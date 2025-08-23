IDEOLOZI BLOKADERA “KREPAŠE OD GLADI” U VUČIĆEVOJ SRBIJI: Otišli do Trsta da malo poguraju rušenje države!

IDEOLOZI blokadera Goran Marković, Žarko Korać i opozicioni karikaturista Dušan Petričić otišli su do Trsta da malo poguraju rušenje Srbije.

Kako se može videti, oni u Trstu uživaju i dobrom raspoloženju, svi do jednog nasmejani.

Prethodnih mesecu su otvoreno radili na urušavanju države i pokušavali na sve načine da izazovu što veće nerede i nemire, a sada su otišli zajedno u Trst - da zajedničkim snagama naprave planove za dalju destabilizaciju i urušavanje države.

