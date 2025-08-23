"POPELA SE NA MOJU KATEDRU I VIKALA I SIKTALA" Profesor Antić raskrinkao ženu koja je predvodila blokadu njegovog fakulteta (VIDEO)

PROFESOR Filozofskog fakulteta u Beogradu, Čedomir Antić, raskrinkao je "sredovečnu studentkinju" koja je, kako je otkrio, predvodila na desetine osoba tokom takozvanog studentskog protesta, pri čemu se pela na njegovu katedru i odatle držala govore.

Foto: Printscreen

Profesor Antić istakao je kako je u pitanju osoba koja uopšte nije student istorije, kao ni oni koje je okupljala oko sebe, a potom je pokazao njenu fotografiju u programu uživo K1 televizije. Na slici se jasno vidi da je u pitanju osoba poodmakle životne dobi.

- Ona se popela na katedru kod mene, vikala, siktala i držala govore i oterala moje studente - naglasio je profesor Antić i dao potvrdan odgovor na pitanje voditeljke da li je pomenuta ženska osoba držala političke govore.

PROFESOR ANTIĆ UČINIO POZNATOM SREDOVEČNU STUDENTKINJU BLOKADERKU!



Čedomir Antić - profesor Filozofskog fakulteta:



"Sredovečna blokaderka se popela na moju katedru, siktala, vikala, držala političke govore i oterala moje studente! Niti ona, niti nekoliko desetina drugih ljudi… pic.twitter.com/ZEokA4Czjy — Detektor laži (@LaziDetektor) August 23, 2025

Tada je, takođe, dodao, kako on nije dobio nikakvu zaštitu ni od koga, pa ni od dekana.

- Moj upravnik odeljenja, profesor Vlada Stanković, čuveni Vlada Blokada, je čak došao da me izbaci. Kaže: "Izađi" - otkrio je profesor Antić.

Potom je otkrio i ko je sve organizovao blokadu Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Inače, na početku gostovanja poznati profesor, koji nikada nije podržao blokaderski pokret i rušenje Srbije, zbog čega je dobijao zastrašujuće pretnje sa svih strana, ukazao je na to da u našoj zemlji nasilje traje devet meseci.

- Čak ni u vreme devedsetih... dakle u vreme rata, sankcija, masovnog kršenja prava građana, krađe izbora, na fakultetima su poštovana pravila - rekao je profesor Čedomir Antić.

(Informer)