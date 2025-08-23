"POPELA SE NA MOJU KATEDRU I VIKALA I SIKTALA" Profesor Antić raskrinkao ženu koja je predvodila blokadu njegovog fakulteta (VIDEO)
PROFESOR Filozofskog fakulteta u Beogradu, Čedomir Antić, raskrinkao je "sredovečnu studentkinju" koja je, kako je otkrio, predvodila na desetine osoba tokom takozvanog studentskog protesta, pri čemu se pela na njegovu katedru i odatle držala govore.
Profesor Antić istakao je kako je u pitanju osoba koja uopšte nije student istorije, kao ni oni koje je okupljala oko sebe, a potom je pokazao njenu fotografiju u programu uživo K1 televizije. Na slici se jasno vidi da je u pitanju osoba poodmakle životne dobi.
- Ona se popela na katedru kod mene, vikala, siktala i držala govore i oterala moje studente - naglasio je profesor Antić i dao potvrdan odgovor na pitanje voditeljke da li je pomenuta ženska osoba držala političke govore.
Tada je, takođe, dodao, kako on nije dobio nikakvu zaštitu ni od koga, pa ni od dekana.
- Moj upravnik odeljenja, profesor Vlada Stanković, čuveni Vlada Blokada, je čak došao da me izbaci. Kaže: "Izađi" - otkrio je profesor Antić.
Potom je otkrio i ko je sve organizovao blokadu Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Inače, na početku gostovanja poznati profesor, koji nikada nije podržao blokaderski pokret i rušenje Srbije, zbog čega je dobijao zastrašujuće pretnje sa svih strana, ukazao je na to da u našoj zemlji nasilje traje devet meseci.
- Čak ni u vreme devedsetih... dakle u vreme rata, sankcija, masovnog kršenja prava građana, krađe izbora, na fakultetima su poštovana pravila - rekao je profesor Čedomir Antić.
(Informer)
