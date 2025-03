VUČIĆ OČITAO BUKVICU ZAPADU: Sve što ste 1999. uradili Srbiji vraća vam se kao bumerang

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za švajcarski nedeljnik "Veltvohe", povodom 26. godišnjice početka Nato agresije na SR Jugoslaviju, da je ona time stvorila veliki presedan, koji je značio da velike sile, kada to žele, mogu da krše međunarodno pravo, a što im se sada, ukazuje, vraća kao bumerang.

Foto: Dragan Milovanović

„Puvukli smo mnogo pouka. Svaki put kada se sećamo svih ubijenih tokom Nato agresije... Ljudi treba da znaju, to je urađeno na ilegalan način, čak i bez rasprave u Savetu bezbednosti UN, bez ikakve odluke Saveta bezbednosti. Tada je 19 Nato zemalja, u to vreme 519 puta bogatijih od Srbije, 228 puta teritorijalno veće i 160 puta veće po broju stanovnika, napalo jednu malu zemlju i prekršile međunarodno pravo. To je stvorilo veliki presedan u svetu, koji mnogoi nazivaju „kosovski presedan“. To znači da velike sile, kada žele mogu da krše međunarodno pravo, i time podrže secesiju jedne suverene, međunarodno priznate države. Rekli su da su imali altruistični i humanitarni pristup. Sada, kada se dešava slično, striktno su protiv, govore da je to kršenje međunarodnog prava“, napomenuo je Vučić.

Građani su, dodaje, bili ponosni u otporu Natou.

„Znali smo da nemamo šanse, ali želeli su da nas unize. Ono što su predložili u Rambujeu je napravljeno da bude neprihvatljivo. Čak je i Henri Kisindžer rekao da je taj dokument napravljen da ga Srbija odbije. Onda su našli dovoljan razlog, jedan icident, za koji mislimo da je bila antiteroristička akcija, i to su koristili kao razlog za bombardovanje Srbije. Koristili su termin ‚kolateralna šteta‘ za civilne žrtve, pa čak i za 16 ljudi ubijenih u javnom servisu“, podsetio je predsednik.

Iz toga su, kaže, ljudi naučili da moraju da budu okrenuti ka budućnosti, ali da ne zaborave šta se desilo tada.

Vučić je ukazao i da se Zapadu, sve što su uradili Srbiji, sada vraća kao bumerang, dodajući da su aktuelno sa tim suočeni u Ukrajini, dok u Rusiji koriste isti narativ koji je Zapad koristio protiv SRJ.

„To je pametna politika ruskog rukovodstva. Nije dobro za nas, ali za njih da. Šta možete da kažete? Da je bombardovanje Srbije bilo legalno, a nije? Žele da izbegnu svaku priču o tome... Kada kažu da su sprečili humanutarnu katastrofu na Kosovu, a to je korišćeno i u Donjecku i Lugansku... Rečeno je da je tamo humanitarna katastrofa. Sada pitam prijatelje na Zapadu, recite mi šta ste uradili 1999, da li ćete više podržati međunarodno pravo ili ne?“, upitao je predsednik Srbije.

Naznačio je i da je veoma zabrinut za situaciju u Bosni i Hercegovini i za sve što se radi Republici Srpskoj.

Na pitanje u vezi sa studentskim protestima i za šta njega optužuju, Vučić je odgovorio „gotovo ni za šta“ jer kažu da zahtevi nisu u njegovoj nadležnosti.

Tri zahteva se, dodaje, tiču tužilaštva, jedno se odnosilo na Vladu Srbije, koja je, kako je naveo, taj zahtev u potpunosti ispunila.

„To su priznali. Ali je komplikovanije. Naravno da je protest protiv Vlade i mene, podržan od opozicije, većinski plaćen spolja. Zato što niko ne želi da vidi nezavisnu politiku ove zemlje. Sigurno ste pratili proteste u Hongkongu, pod nazivom ‚Voda‘ – da ne možete videti nikog, svuda je, a nema lidera, protagonista, nikoga koga možete pokazati javnosti. Slično je ovde. Sve nevladine organizacije, finansirane od Oak Fondacije, USAID-a, švedske SIDA, i drugih, učestvuju u tim protestima. Mnoge zemlje iz regiona, u ime mnogo većih zemalja koje ne žele da se pojavljuju javno. Nije lako. Slušam te ljude. Smatram da je važno da se poslušaju, ali nemam straha da kažem šta stvarno mislim - da je ovo pokušaj obojene revolucije. Koji očigledno vide Kinezi, Rusi, mnogi Amerikanci. U Evropi je drugačije, jer znaju ko plaća te nevladine organizacije i sve druge. Želeli bi da vide promene u Srbiji“, rekao je Vučić.

Dodao je da se na početku protesta, isticalo da su protiv nasilja, ali da su u proteklih 20 dana počeli da blokiraju ljude, stvarali „talačku krizu u javnom servisu“, probleme sa prevozom u Beogradu, a pojavljuju se i opozicioni lideri koji učestvuju u nasilnim akcijama.

„Učinili su to u parlamentu, napali gradonačelnika u Nišu. Ljudi ne vole to da vide. Veliko je iznenađenje za mene da su studenti i njihovi profesori ostali nemi na to. Očekivao sam da će barem osuditi. Sada građani shavataju šta se događa u Srbiji“, uveren je Vučić.

Upitan šta i ko stoji iza toga, odgovorio je da su liberalne, duboke države i države zapadnog dela sveta sve organizovale i obučile, te „pustili ih da završe posao“.

Na pitanje kakvu reakciju dobija od EU, navodi da su reagovali odmah kada je bilo „slučajnog napada normalnih ljudi protiv studenata“, ali da uopšte nisu reagovali na najgori slučaj, koji se pre nekoliko dana dogodio u Nišu.

To je, kaže, problem, jer je nasilje za osudu ako im politički odgovara, a kao da se nije dogodilo, ako im ne odgovara.

„Tako to ide“, konstatovao je Vučić i najavljujući današnji sastanak sa liderima EU Antoniom Koštom i Ursulom fon der Lajen izrazio nadu da će jedni druge poslušati i bolje razumeti.

Na pitanje da li je kažnjen zbog svojih stavova, kao što je neuvođenje sankcija Rusiji i nezavisna politika zemlje, odgovara da u to nema sumnje, ali da je, iako kažnjen, i ponosan.

„Ako mislite da možete nekoga da slomite ucenjujući ga da neće ostati na funkciji – baš me briga. Mnogo je bolje ostati dostojan i zaštititi svoju politiku, pokazujući svetu prave razloge pobune i načine na koji su organizovani u Srbiji. Nisam promenio moj stav, čak i 14. decembra kada smo ispunili sve zahteve, rekao sam da to nikada neće prihvatiti, jer se radi o nečemu drugom, većem, organizovanom spolja, te da će reći da zahteve nismo ispunili, ni shvatili ozbiljno“, rekao je Vučić.

Upitan da li je ovo najteža situacija tokom njegovog predsedničkog mandata i kako se suočiti sa protestima, Vučić je rekao da je bilo teških situacija, ali da je na unutrašnjem planu, jedna od najtežih, ali i dodao da on nema šta da izgubi.

„Nemam bankovne račune u Švajcarskoj, u Velikoj Britaniji, Italiji, SAD, Rusiji, Kini, Emiratima. Nigde. Nisam mnogo bogata osoba. Veoma sam ponosan na ono što smo učinili u zemlji. Da nije bilo protesta, bili bismo prva rastuća ekonomija u Evropi. Ti ljudi su to namerno sprečili. To su i rekli javno. Ali, nastaviću svoju borbu i niko ne može da me ubedi da smo nešto mnogo pogrešno uradili“, napomenuo je Vučić.

Ukazao je da je država na odgovoran način pristupila i sitauciji u Novom Sadu, posle nesreće na železničkoj stanici u kojoj je poginulo 16 osoba, dodajući da je i sam obišao porodice poginulih, prisustvovao sahranama, dok je tužilastsvo obavilo posao brže nego u sličnim situacijama u drugim zemljama.

„Ne stidim se ničega što sam radio u poslednjih 13 godina i nastaviću da radim na isti način. Nije lako. Po prvi put, moj mlađi sin morao je da napusti dom, jer su bile pretnje mojoj porodici. On je otišao na 60-70 kilometara od Beograda. To je nešto što primate lično na težak način. Ja sam bio tu, u ovoj zgradi i radio svoj posao. I uvek ću raditi svoj posao, zato sam izabran, da služim građanima i za dobro moje zemlje, a ne interesima bilo koga drugog u svetu“, poručio je predsednik Vučić.

Na pitanje da li je korišćen zvučni top protiv demonstranata, odgovorio je da je to brutalna laž.

„Sada čak i oni kažu da je to bila laž. Sada nas pitaju šta se desilo. Lagali su da je akustično oružje. Nije. To je brutalna laž. Pozvali smo FBI i FSB da to istraže. Još nisu došli, ali, proizvođač tog akustičnog oružja javno je rekao da nije korišćeno”, jasan je Vučić.

Komentarišući kako su u pojedinim zemljama, poput Srbije ili Slovačke, u problemu „političari koji nisu na liniji“, kaže da je to lako za analizu, jer je razlog isti, te da je u slučaju Srbije to posebno pogodno, zbog zemalja iz regiona koje „žele njega da se reše“, da bi imali slabu Srbiju.

„Oni podržavaju proteste. To je velika platforma za srpske demonstrante, Zagreb, Priština, Tirana, Sarajevo. To se lako vidi. Kada dodate ono što sam vam rekao, da su angažovane zapadne obaveštajne službe, onda je teže da se odbrane ti napadi. Do sada nismo koristili nikakvo nasilje, nijedan pendrek, i zato su ljuti i moraju da lažu, pa su isfabrikovali laž o akustičnom oružju. Kada sam rekao da neću više biti predsednik, ako je ono korišćeno, prestali su to da koriste, odnosno koriste ređe“, ukazao je Vučić.

Na pitanje postoji li mogućnost novih izbora, uzvratio je da politički protivnici ne žele da vide nikakve izbore, referendume, niti volju građana, već samo da daju naredbe koristeći decu i studente, jer znaju da njih niko ne želi da dira.

„Političari opozicije ih zlostavljaju, kao i profesori. To stvara tešku situaciju. Ali. mi ostajemo mirni i obazrivi čak i u organizovanju odbrane institucija bez korišćenja nasilja. Nadamo se da ćemo završiti to za mesec ili dva“, rekao je Vučić, a na pitanje da li je ovo pokušaj državnog udara, odgovorio potvrdno, navodeći da upravo to govori već duže vreme:

„To je jasno rečeno i od mnogih zvaničnika spolja. To pokušavaju da urade“.

Dodao je da nema nikakvu podršku iz Brisela, odakle stvari vide drugačije.

„Ne mogu reći da su javno na njihovoj strani, ali nema sumnje da je tako“, ubeđen je predsednik Srbije.

Na pitanje ima li kontakt sa američkom administracijoim, izrazio je uverenje da zvanična SAD, Bela kuća, ima drugačiji stav, ali da se time ne bavi.

„To je duboka država. Videćemo šta je zvanični stav, ali Ričard Grenel i drugi su javno iskazali protivljenje napadima na institucije. Ugostio sam sina Donalda Tranmpoa i verujem da ćemo imati priliku da se sastanemo sa predsednikom SAD u naredna dva, tri meseca“, rekao je Vučić.

Upitan za rat u Ukrajini, kazao je da se sukob neće završiti uskoro, ali da je važno da Amerikanci i Rusi razgovaraju o važnim pitanjima.

„Dobro je da se razgovara o mnogim stvarima, a jedna velika je Ukrajina, koja će biti najteža za Ruse. Ali, postoje i mnoge druge stvari, sporazumi o trgovini, interesne zone,... Mislim da obe strane žele da miniraju geopolitičku i ekonomsku poziciju Evrope i EU. Mislim da je to postalo zajednički imenilac Rusa i Amerikanaca. Dali će biti uspešni, ne znam. Nadam se da će na kraju doneti mir. To bi svima nama značilo mnogo”, podvukao je predsednik Srbije.

Kada je reč izdvajanju velikog novca u EU za naoružavanje, mišljenja je da je to samo skrivanje tragedije i rata.

„Nisam siguran da će to biti dovoljno Ukrajini da pobedi u ratu“, rekao je Vučić.

Smatra da Evropa treba da nađe racionalna rešenja.

„Oni žele da budu privrženi svojim vrednostima, ali imaju različita tumačenja istih. Potreban je racionalni pristup. Ali, ko sam ja da ih savetujem...“, primetio je predsednik Srbije.

U tvrdnje Evropljana da će Vladimir Putin napasti Evropu ne veruje.

„Ne verujem da je to Putinova ideja. Možda su oni pametniji i imaju bolje obaveštajne podatke od mene. Samo da podsetim, znao sam da će Putin napasti Ukrajinu, a oni su tada, kada sam to javno izneo, rekli da neće. Ne verujem da će Putin napasti baltičke zemlje, Rumuniju, ili bilo koga drugog. On želi da bude deo sveta, ponovo, kada dostigne svoje nacionalne i državne inetrese, iz svog ugla. Onda želi da živi normalno, želi da vidi ukinute sankcije“, pojašnjava Vučić.

Govoreći o iskustvu Srbije, koja se nalazi na liniji razdvajanja istoka i zapada, podsetio je na Kosovsku bitku 1389. godine, koju su Srbi izgubili, ali su ubili sultana Murata i usporili pohod Turaka na Evropu.

To je, podseća, izazvalo veliko pomeranje i usporavanje Turaka, koji su stigli do Mohača tek 140 godina kasnije.

„Štigli su u Beč mnogo kasnije nego što bi to bio slučaj da nije bilo Srbije“, jasno je naznačio predsednik Vučić.

Govoreći o današnjoj situiaciji, mišljenja je da Evropa treba da investira mnogo - ne u oružje, već u čipove i poluprovodnike, i druge stvari, jer je Evropa ta koja je imala veliku prednost sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem nad Kinom, dok sa hibridnim i električnim motorima prednjači Kina, pa i Amerika.

„To će uništiti i našu auto-moto industriju i platićemo veliku cenu. Imamo mnogo kompanija koje se bave proizvodnjom automobilskih delova. A pravimo i električne automobile. To je od velikog značaja za Evropu. Da sam na njihovom mestu, ja bih investirao milione u veštačku inteligaciju i u poluprovodnike. Učinio bih sve da ujedinim Evropu. Ne možete imati ni najmanji kamenčić u nekoj cipeli, a da nemate problema. Onda bih ojačao evropsku poziciju širom sveta. Poseta Fon der Lajen Indiji bila je pametna, to bih učinio i sa Kinom i svim afričkim zemljama. Naš položaj u afričkim i azijskim zemljama je slab. Nije dovoljno imati jedan ili dva sastanka, već je neophodno trajno prisustvo na tim tržištima i osnivanje proizvodnih kapaciteta tamo. Ne možemo kao rimska imperija da uživamo u blagodetima naših života i govoriti drugi divljaci, a onda se sve raspadne... Moramo da razumemo situaciju i moramo biti racionalniji, što je moguće više. Ako ne, veoma brzo više niko neće Evropu pitati ni za šta”, pojasnio je Vučić.

Na pitanje koje su to stvari koje kod njega potcenjuju i koja su njegova dostignuća, rekao da ne bi govorio o tome, već izneo samo podatke.

Vučić je podsetio da je BDP Srbije, u momentu kada je on postao premijer, iznosio 32 milijarde evra, dok će ove godine on biti 93 milijarde, što je velika razlika.

Nabrojao je i da je i nezaposlenos sa 25,9 pala na 8,2 odsto, dok je neto prosečna plata sa 329 evra, porasla na 960 evra, a biće i 1.000 evra na kraju godine. Takođe, javni dug je bio 79 odsto BDP-a, a sada iznosti 52 procenata.

„To su pravi rezultati. Ono što ljudi potcenjuju je težak rad i činjenica da imaju sopstvena viđenja iz liberalnih medija, i da veruju da udaranjem onih koji misle drugačije mogu nešto da učine. Mene za to nije briga. Imam svoje ciljeve, svoj stav, i ne bojim se nikoga. Na kraju niko ne može da uzme te rezultate. Izgradili smo više kilometara autoputeva za proteklih 10 godina nego pre 60 godina. To je nešto. I uspešno smo sačuvali mir i stabilnost u regionu. Nema ratova, nema većih sukoba. Na to sam ponosan“, naglasio je Vučić.

Kaže da je sledeći cilj Srbije vezan za Ekspo 2027, ali i dodaje da se tu ne radi samo o toj izložbi, već o rezultatima koje bi želeo da budu vidljivi i pre početka sajma.

„To su novi putevi, novi naučno tehnološki parkovi. Nova Srbija. Radimo na tome i pored protesta. Onda će građani da ocene da li je to bila dobra era za Srbiju. Verujem da će istoričari doneti jasan i zaključak“, uveren je predsednik Srbije.

Na pitanje šta mu daje snagu u ovoj situaciji, odgovorio je da je to činjenica da je sve čemu teži, uradio na čist, na savestan način.

„To znači da morate da se borite, za zemlju, za svoje ciljeve. Na miran način. Da nisam uradio dobre stvari nikada ne bi bilo tih velikih protesta, svi bi bili zadovoljni oko nas, a najmanje građani Srbije. Sada su Srbi zadovoljni, izuzev lažne elite i drugih koji nisu srećni i koji žele da se vrate na vlast. Uveren sam da nemaju nikakve šanse na fer izborima, ali oni izbore i ne žele. Imaju samo jednu mogućnost. Moraju da me ubiju, jer neću prihvatiti prelaznu vladu. Imam svoje principe, ideologiju i ideje, a to važnije od mog života“, zaključio je predsednik Vučić.