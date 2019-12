Novosti online | 18. decembar 2019. 11:46 | Komentara: 0

Skoro godinu dana niko ni od kineskih, ni od američkih novinara nije želeo da čuje priču žrtve silovanja, studentkinje Liu Džingjao iako je u Kini digla na noge desetinee miliona ljudi koji je mrze iz dna duše.



Niko nije pričao s Liu Džingjao, sve dok je nije potražila novinarka Njujork Tajmsa, Li Juan koja je zatim napisala tekst o tome kako se nastavilo sa psihičkim zlostavljanjem žrtve putem društvenih mreža. Ovo je priča koju je napisala novinarka, kad je konačno susrela Liu.



Kad mi se Liu Džingjao predstavila u predvorju svoje stambene zgrade, nisam je odmah prepoznala. Bio je to čudan osećaj. Čitave godine njene su fotografije punile kineski internet, a poput desetina miliona drugih Kineza i ja sam gledala videonadzor u njenoj zgradi. O njoj su pričali apsolutno svi, ali ona je bila jedna od najtajanstvenijih žena, a i meni se, kao i milionima drugih, činilo da znam kako izgleda.



U videu luta lavirintima hodnika u zgradi, a uz nju stoji muškarac. Ulaze i izlaze iz nekoliko liftova. Ona izgleda kao da nije sigurna kako bi došla do svog stana. Nosi upečatljivu kosu do struka, i tamnu pletenu haljinu. Ne izgleda glamurozno, ali za 21-godišnju studentkinju na fakultetu u Minesoti, obučena je praktično. Ali jedno jutro početkom avgusta dočekala me u širokoj kariranoj haljini. Sad je imala 22 godine, izgledala je bledo i nervozno. Usne su joj bile ispucale. Pozvala me gore i započela intenzivan razgovor koji je trajao 18 sati.





Pratio je do stana





U leto 2018. godine Liu, studentkinja sveučilišta u Minesoti, tvrdila je da ju je silovao milijarder, osnivač jedne od najvećih kineskih kompanija – JD.com . Pratio ju je do stana i silovao. Policajci u Miniapolisu osobu koja je u Kini poznata pod imenom Liu Kviangdong ili u zemljama engleskog govornog područja - kao Ričarda Liua, pustili su u roku od 24 časa.







Liu Kviangdong; Foto: YouTube Printscreen







On je tvrdio da je seks bio sporazuman, a tužitelji su odbili da podignu optužnicu. U aprilu je Liu Džingjao tužila svog imenjaka Liua za silovanje na građanskom sudu u Minesoti, tražeći od njega 50.000 dolara odštete. Ali njena priča nije tipična #metoo priča. Nakon što je njeno ime postalo poznato u Kini, nju su počeli masovno prozivati i na društvenim mrežama nazivati je droljom, kurvom, lažljivicom, ucenjivačicom i sličnim pogrdnim imenima. Niko prema njoj nije gajio empatiju. Zapadnjacima može biti prilično teško i zamisliti nivo blaćenja koje je Liu Džingjao doživjela na kineskom internetu. Dogodilo se to u zemlji sa 800 miliona korisnika, ali bez nezavisnih novina i medija. Kad sam došla na intervju – bilo je to prvi put da je iko od zapadnih novinara s njom ikad razgovarao. U svom stanu, u ateljeu od 50-ak kvadratnih metara, Liu mi je pokazala fotografije s putovanja u Maroko, Grčku, Španiju, a tek onda počela pričati šta se dogodilo.





Rekla je da je odbacila pola svoje kozmetike i da više ne nosi šminku. Kao i mnogi mladi Kinezi, i ona je volela dizajnersku odeću i torbe; sada uglavnom nosi jeftine japanske marke. Kad se Liu pre godinu dana prebacila na univerzitet, odabrala je stan na višim spratovima zbog pogleda na obližnji park. Sada, kaže, danju i noću spušta roletne. "Uvek imam osećaj da me neko posmatra spolja", rekla je. "Želim biti što neupadljivija."





Hajka na društvenim mrežama



To je razumljiva zabrinutost, s obzirom na pažnju društvenih medija usmjerenu prema Liu, koja je bila masovna i najčešće vrlo zlobna. Na Veibou, kineskom ekvivalentu Tvitera, njen je slučaj jedna od najpopularnijih tema u poslednje dve godine.



"Žena je drolja", rekao je jedan komentator. "Žena izgleda odvratno", komentarisao je drugi. "Bilo je očigledno da se ne slažu u proceni", dodala je trećina. "Izgleda da je žena sve namestila."



Tek jedan je sugerirao da je Liu stvarna žrtva i napisao: "pogledajte žensku građu, apsolutno verujem da je Liu Kviangdong silovana."



Ovo je samo nekoliko od 8.500 komentara na jedan post, koji je ponovljen 14.000 puta i sviđa se 95.000 korisnika.





Nitko protiv milijardera



Slučaj Liu privlači toliko pažnje jer optužuje jednog od najmoćnijih muškaraca, za ponašanje koje se potpuno ignoriše.





Seksualno uznemiravanje i napadi rašireni su u Kini, a elite se ne suočavaju gotovo ni sa kakvim posledicama. IT tajkuni nadaleko su obožavane poznate osobe. Liu Kviangdong je među ovom klasom milijardera jedan od najpoznatijih.



Rođen u selu u istočnoj provinciji Džiangsu, voli da prepričava kako mu je porodica mogla priuštiti meso samo jednom ili dva puta godišnje i kako je išao na koledž sa 70 dolara koje su mu sakupili njegovi sugrađani.



Osnovao je JD.com u prvim danima kineske e-trgovine, te je kompaniju pretvorio u logistički lanac.





Liu je postao preduzetnička ikona, poznata po tome što je obukao kacigu i crvenu uniformu jd.com-a kako bi lično svakodnevno isporučivao električne motocikle na tri točka.



Gospodin Liu postao je poznatiji tek 2015. godine, kada se oženio 21-godišnjom studentkinjom i kineskom Internet zvezdom Žang Zetian. Do leta 2018. godine, kada je otputovao u Minesotu, njegovo bogatstvo se procenjivalo na oko 7,5 milijardi dolara.









(express.hr)