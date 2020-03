Novosti online/ J. S. | 05. mart 2020. 10:43 > 11:46 | Komentara: 0

NEMA ništa od ultmimatuma Prištine da mi priznamo Kosovo, a ne dobijemo ništa – poruičo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u Novom Sadu, odgovarajući na novinarsko pitanje o odgovoru Srbije na ultimatum tzv. vlade na Kosovu.



Vučić je uz napomenu da je ključna stvar očuvanje mira i stabilnosti dodao da „neka Priština radi svoj posao, mi svoj, pa da vidimo ko je uspešniji“.



Predsednik Srbije takođe je potvrdio da je Vašington ozbiljan u nameri da prištinske takse na srpsku robu budu ukinute i izrazio uverenje da će SAD taj pritisak nastaviti. Vučić smatra da Vašington ozbiljno preti premijeru kosovskih institucija Aljbinu Kurtiju da ukine takse.



- Vašington je apsolutno ozbiljan u svojoj želji da prištinske takse budu ukinute i ja sam zahvalan ljudima u Beloj kući i u Stejt dipartmentu", rekao je Vučić i dodao da je uveren da će SAD nastaviti taj pritisak.







Vučić: Čuvaćemo granice, ali ne podržavam fašističke izjave





Srbija je spremna u svakom trenutku da sačuva nacionalnu bezbednost i garantuje sigurnost građanima i u uslovima migrantske krize, ali u Srbiji nema mesta fašističkoj politici i izjavama, rekao je predsednik Aleksandar Vučić.

"Ako bude trebalo, u stanju smo da zatvorimo našu granicu, samo da vidimo šta je smisao. Mi nikakav problem i dalje nemamo, sve vreme živimo u imaginarnom strahu", primetio je Vučić, odgovarajući na pitanja novinara o napadima na njegov stav po pitanju migranata.

Kako je rekao, ako do problema dođe, Srbija će se konsultovati sa susedima i prijateljima u okruženju i preduzimaće mere.

"Srbija je spremna u svakom trenutku da sačuva nacionalnu bezbednost i garantuje sigurnost građanima, a bude li bilo potrebe da ne dozvolimo ulaz na našu teritoriju desetinama hiljada migranata, o kojima slušam bajke da će da dođu - mi to nećemo da dozvolimo", poručio je predsednik Srbije.

On je dodao da građani nemaju nikakvog razloga za strah.

"A, da mi smetaju ljudi zato što imaju nešto tamniju boju kože... Nisam u stanju da takvu politiku podržim i neću nikada da je podržim, jer to nije srspki duh, duh normalnih ljudi koji žele dobro običnom svetu", rekao je Vučić.





Foto: Tanjug/J.Pap











Dodao je da ne može da razume histeriju koju prave oni koji ne mogu da pronađu neku drugu temu.

Upitan za izjavu Boška Obradovića, koji je pozvao vojsku i policiju da preuzmu vlast u zemlji, Vučić je ponovio da je to poziv na puč i državni udar, te da je to pitanje za nadležne državne organe, tužilaštva, a ne za njega.

"To je klasična definicija poziva na puč i državni udar, ne znam šta bi drugo moglo da bude. Svašta su radili, pa nikom ništa nije bilo, ali to mi govori o demokratiji u našoj zemlji. Nećemo da se vratimo u vreme njihove demokratije, kada su ubijali ljude koji su želeli da prošetaju do RTS, poput Ranka Panića", rekao je Vučić.

To, kaže, sada ne sme da se desi, a odgovor vlasti na takve napade su nove farbike, radna mesta, budućnost Srbije, sve što je u planu "Srbija 2025".





Vučić: N1 bi mimo institucija da dobije nacionalnu frekvenciju





Govorite o urušavanju institucija, a onda mene, umesto nadležne institucije, pitate za dobijanje nacionalne frekvencije, odgovorio je predsednik Aleksandar Vučić na pitanje novinara N1 da prokomentariše saopštenje uprave te televizije da bi rešenje moglo da bude da ta televizija dobije nacionalnu frekvenciju.

"Nisam ja zadužen za nacionalne frekvencije. Ponovo rušite pravni poredak Srbije, to nisam očekivao od N1 televizije. Uvek kažete da institucije treba da rade svoj posao, a onda mene pitate za nacionalnu frekvenciju za svoju televiziju", primetio je Vučić.





Foto: Tanjug/J.Pap







To je u nadležnosti REM-a i drugih, dodao je predsednik Srbije.

Vučić kaže da izgleda da N1 želi preko veze da dobije nacionalnu frekvencu, kao što se to radilo u vreme Dragana Đilasa i Dragana Šolaka, i poručio da nema ništa od toga, kao i da N1 može da se prijavi na konkurs za dobijanje nacionalne frekvence kada nadležne institucije taj konkurs objave.

Predsednik ističe da je on lično "oduševljen tom idejom", jer, kako je rekao, što se više vidi N1, to građani mogu da vide koliko ta televizija radi protiv intresa Srbije, zbog čega njemu popularnost može samo da raste.

Takođe, Vučić je zamolio N1 da još nekoliko puta emituju serijal Vladalac jer će uskoro izbori, pošto tu građani mogu da vide kakav je on, a kakavi su oni koji hoće nacoinalnu frekvenciju.

"O nacionalnom frekvenciji ne odlučujete ni vi, niti ja", zaključio je Vučić.