Novosti online | 28. mart 2020. 22:00 |

Prof. dr Ljubić Aleksandar specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista perinatologije, renomirani stručnjak iz oblasti ginekologije, akušerstva rekao je u emisiji "Prva tema" da sada nije idealno vreme da žene u Srbiji ostanu u drugom stanju.





- Namamo puno informacija o tome šta radi korona virus fetusu u majčinom stomaku. Do 26. marta se mislilo da majka ne može da inficira bebu u svom stomaku, a onda se u Kini rodila beba koja je imala virus jer joj je majka prenela i niko ne zna kako se to desilo - otkrio je dr Ljubić. - Zato, svi oni koji su želeli da proširi porodicu neka to sada ne rade jer mi ne znamo šta će se dogoditi sa tim embrionom tokom trudnoće. U svakom slučaju ne preporučujemo trudnoću i kada žene imaju neki drugi virus, tako je i sa koronom.





Dr Ljubić je savetovao sve roditelje ili one koji to žele da budu da odlože to za "neko srećnije vreme".