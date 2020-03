Z. Rajić | 17. mart 2020. 12:00 |

Nekoliko desetina radnika, uglavnom žena, iz opština Vrbas i Kula, koji rade kao sezonci na severu Italije, u poslednji čas su uspeli da iz zemlje okovane virusom korona stignu kući, jer su pred zavođenje vanredne situacije u našoj zemlji prestali da saobraćaju autobusi sa Apeninskog poluostrva do Srbije. Oni su 24 sata putovali preko Slovenije i Hrvatske do graničnog prelaza Batrovci i naplatne rampe u Rumi. Više od četiri sata bili su zadržani na slovenačko-hrvatskoj granici, gde ih nisu puštali da nastave put.- Sa hrvatske strane rekli su nam: "Vratite se odakle ste pošli, neće Vučić da vas primi". Kasnije su nam saopštili da će nas pustiti ako prethodno 14 dana provedemo u njihovom karantinu o našem trošku. Ne znam kako je našim vozačima pošlo za rukom da, ipak, prođemo kroz Hrvatsku, ali smo odahnuli tek kad smo stigli u Srbiju - priča žena iz Vrbasa, koja radi u hotelu u italijanskoj pokrajini Južni Tirol.Hrvatski carinici na granici sa Slovenijom napravili su još jednu stresnu situaciju, jer nisu dopuštali putovanje ka Srbiji dvema ženama sa mađarskim i jednoj sa hrvatskim pasošem. Dalje su mogli samo putnici sa srpskim pasošem.

- Žene sa mađarskim pasošem puštene su posle velikog natezanja pokazujući lične karte sa srpskim boravištem, a žena sa hrvatskom putovnicom, takođe državljanka Srbije, morala je u pola jedan noću da budi muža kako bi fotografisao njena dokumenta i poslao ih mejlom hrvatskoj policiji, a originale potom odneo na Batrovce pre nego što mu supruga stigne tamo - ispričala je stanovnica Sivca.Ona je šokirana ponašanjem većine putnika u autobusu, koji su, kako kaže, bili spremni da tri žene ostave na granici Slovenije i Hrvatske samo da bi oni nastavili put.- Da su mogli, izbacili bi iz autobusa i dvoje ljudi koji su celim putem neprekidno kašljali. Sedeli smo po jedno u redu, dijagonalno udaljeni, da bismo imali što manji kontakt. Takav je raspored bio i u autobusu do Bolcana u Italiji, odakle smo krenuli u Srbiju. U italijanskom autobusu nismo smeli da priđemo vozaču ni da uđemo na prednja vrata, niti nam je naplaćena karta, koja košta 5,5 evra - opisuje Sivčanka.Vozači autobusa, koji dovoze Vrbašane i Kuljane do Rume, nastavljaju put do Požarevca, a za prevoz Vojvođana do Novog Sada, odakle oni putuju svojim kućama, unajmljuju taksi. Ovog puta, međutim, zbog straha od korone, nijedan taksista nije želeo da ih preveze, pa je autobus morao da ide i do Novog Sada. Povratnici iz Italije sad su u samoizolaciji, a strah od njih je toliki da im rođaci i komšije osnovne namirnice ostavljaju pred vratima.