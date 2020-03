Tanjug | 11. mart 2020. 20:47 | Komentara: 0

Zbog širenja korona virusa stranim državljanima koji dolaze iz područja sa intenzivnom transmisijom tog virusa privremeno je zabranjen ulazak u Srbiju, a putnici koji su danas prelazili preko graničnog prelaza Batrovci kažu da se ne plaše, ali se pridržavaju saveta nadležnih.





Na tom prelazu gužvi nema, a policijski službenici koji vrše pasošku kontrolu nose zaštitne maske i rukavice.

Putnici sa kojima je ekipa Tanjuga razgovrala, uglavnom su putovali poslovno i kažu da se ne plaše.

Razmišljali bi, kažu neki od njih, da je reč o turističkim putovanjima, ali kada je reč o poslu, ne misle da za sada ima razloga za paniku.

Vene koji dolazi iz Pule ozbiljno gleda na situaciju i primećuje da je cela Evropa u strahu.

"Mi ipak putujemo, ali uz oprez. Zbog posla moram da putujem, ali da baš ne moram, ne znam da li bih iz hira putovao", rekao je on.

Tomislav iz Beograda, koji je u Hrvatskoj poslovno bio šest dana, kaže da se koronavirusa ne plaši, ali se pridržava saveta nadležnih, pa više pere ruke i izbegava gužve.

Međutim, ima i onih koji smatraju da situacija nije zabrinjavajuća, a među njima je i Nebojša Narandžić, koji putuje iz Banjaluke.

Naveo je da na graničnim prelazima kroz koje je on prošao nije bilo kontrole.

"Ne plašim se, ne bih ni kretao na put da se plašim... Idem, putujem i ne čini mi se da je to nešto previše opasno, čak neki kažu da je običan grip opasniji od korona virusa", rekao je Narandžić.

Vujadin iz Novog Sada, koji se poslovno uputio u Pulu, smatra da nema razloga za paniku.

"Više vodim računa o higijeni, u smislu pranja ruku, ali po mom mišljenju nema razloga za brigu. Više mi se čini da je sve to malo i medijski naduvano nego što je stvarno", rekao je on.

Sličnog mišljenja su i Siniša i Jernej koji putuju iz Slovenije.